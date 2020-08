PUBG Mobile : une “nouvelle ère” va débuter en septembre prochain

La version mobile de Playerunknown's Battlegrounds va accueillir une mise à jour majeure qui va relancer le Battle Royale de Krafton Game Union.

Trois ans après son existence, PUBG Mobile s’apprête a bientôt passer en version 1.0, ce qui va lui permettre de subir une refonte totale afin de se relancer et de profiter de l’absence de son concurrent Fortnite : “Dans cette nouvelle version, nous avons implémenté de nombreuses améliorations, telles qu’une nouvelle technologie, une nouvelle expérience utilisateur et un nouveau gameplay. Afin de créer une expérience Battle Royale plus réaliste pour les joueurs sur mobile, nous avons adopté de nouvelles technologies afin d’améliorer la qualité du jeu dans son intégralité. Tout d’abord, nous avons amélioré les personnages des joueurs y compris l’éclairage et les environnements du salon principal pour créer l’atmosphère la plus réaliste possible dans un Battle Royale. Nous avons également amélioré des éléments majeurs que vous verrez en combat. Des améliorations telles que les particules, la fumée, les décharges d’air, les flashs des canons y compris l’ajout de l’interaction avec le viseur pour rendre chaque tir plus réaliste. La saut en parachute, le sprint, le lancer et d’autres actions ont également été peaufinées. Ces améliorations visent à créer une expérience plus réaliste. Ce n’est pas tout ! Des améliorations générales ont été apportées au jeu afin de profiter de la meilleure expérience mobile possible. Les améliorations de nos systèmes d’éclairage donnent plus de vie à la végétation, au ciel et aux effets de l’eau. Désormais, les joueurs voient les reflets sur l’eau et les rayons indirects du soleil. Nous avons également amélioré la qualité de nos modèles et de nos textures afin de rendre nos combats plus réalistes. En deux mots, cette nouvelle version vous permettra de vivre une expérience d’une qualité inégalée sur mobile. Afin d’apporter aux joueurs une expérience de contrôle plus concise et plus intuitive, l’interface utilisateur et les expériences interactives de PUBG Mobile ont été complètement remaniées !”

Les annonces phares liées à PUBG Mobile en vidéo

L’eSport sera encore à l’honneur pour PUBG Mobile en novembre prochain. Tencent et Krafton Game Union vont organiser le PUBG Mobile Global Championship, une compétition qui rassemblera des joueurs venus d’Amérique, d’Europe, de l’Asie (Sud et Sud-Est), du Moyen-Orient et de Chine et permettra de gagner deux millions de dollars.