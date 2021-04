PUBG Lite : les serveurs du free-to-play vont fermer à la fin du mois

Krafton annonce la fin de PUBG Lite.

Si le Battle Royale PUBG LITE n’est déjà plus téléchargeable sur Steam et d’autres boutiques en ligne, alors que les microtransactions avaient été retirées en novembre dernier au profit d’éléments cosmétiques à débloquer avec de la monnaie in-game, les serveurs fermeront d’ici quelques semaines après plus de deux ans d’activité : “Nous sommes profondément reconnaissants de la passion et du soutien du nombre stupéfiant de fans de PUBG Lite qui nous ont accompagnés. Pendant les moments difficiles de la pandémie de COVID-19, nous espérons que PUBG Lite a pu offrir à nos fans un moyen amusant de rester en sécurité. Malheureusement, nous avons pris la difficile décision de fermer le service après de longues délibérations et le temps est venu pour notre voyage de prendre fin. Nous avons le regret de vous informer que la fin du service de PUBG Lite est prévue pour le 29 avril 2021.”

L’équipe s’occupant du free-to-play chez Krafton précise : “PUBG Lite Facebook sera ouvert même après l’arrêt du service du jeu jusqu’à nouvel ordre. Pour toute question concernant l’interruption du service, veuillez contacter notre service d’assistance aux joueurs. Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses ainsi que notre plus profonde reconnaissance à tous. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le temps passé avec nous et nous nous réjouissons de nos futurs projets.”

Un trailer pour PUBG Lite