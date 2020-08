PUBG Corporation va aider financièrement des développeurs de jeux indépendants

La succursale de Krafton Game Union a investi 10 millions de dollars dans un fonds de capital-risque destiné à soutenir l'industrie des jeux indépendants.

Dirigé par Ed Fries, ancien responsable des opérations d’édition de jeux chez Microsoft pour la division Xbox, le fonds de capital-risque dédié à la création d’une communauté inclusive de développeurs de jeux indépendants 1Up Ventures a reçu un investissement inaugural de 10 millions de dollars en provenance de PUBG Corporation (Striking Distance Studios, Playerunknown Productions), l’éditeur et développeur de Playerunknown’s Battlegrounds.

“Avec un investissement en faveur de 1Up Ventures, PUBG Corporation cherche à soutenir la prochaine génération de développeurs de jeux vidéo dans le monde entier“, a déclaré C.H. Kim, PDG de PUBG Corporation. “Une communauté indé dynamique et diversifiée est bénéfique pour l’ensemble de l’industrie. PUBG est né d’un esprit d’indépendance et de collaboration, c’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir un fonds comme 1Up Ventures afin d’aider à créer un environnement durable dans le but de créer des jeux et de permettre à des développeurs de révolutionner l’industrie.”

Les studios indépendants soutenus par 1Up Ventures