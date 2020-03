PS5 – Xbox Series X : un retard devient de plus en plus inévitable

La pandémie de coronavirus devrait bel et bien impacter le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Selon une récente étude de DFC Intelligence, un cabinet américain spécialisé dans l’industrie vidéoludique, la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft pourraient ne pas voir le jour d’ici la fin de l’année pour éviter des prix trop élevés à cause des retards de production et de livraison : “Le nouveau coronavirus est susceptible d’avoir un impact majeur à court terme sur l’arrivée des deux consoles. Il y a de fortes chances que l’un des deux, voire les deux systèmes, ne soit pas lancé en 2020. Et si les consoles sortent, l’offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu. Actuellement, l’économie est dans un état d’incertitude sans précédent. Même si la situation s’améliore en quelques semaines, la capacité de fabriquer et de sortir un nouveau système de jeu haut de gamme a déjà été sérieusement affectée.”

Le silence assourdissant de Sony ne serait alors pas si anodin que cela. DFC Intelligence se veut quand même rassurant sur la réussite des consoles de Sony et Microsoft : “La bonne nouvelle est que la demande des consommateurs sera probablement plus forte que jamais. La demande dépassera de loin l’offre et, à long terme, cela pourrait augmenter les ventes globales. En outre, la prudence des gouvernements et du public devrait contribuer à garantir qu’il s’agit d’une crise relativement courte. Le défi que doivent relever Sony et Microsoft est de s’assurer qu’ils sortent des machines qui répondent aux attentes des joueurs. Compte tenu de la situation actuelle, attendre de s’assurer qu’ils obtiennent le bon produit initial est le choix le plus prudent.”

Xbox Series X : Microsoft vise toujours une sortie pour fin 2020

Dans son dernier communiqué dévoilant notamment les caractéristiques techniques officielles et complètes de la Xbox Series X, l’éditeur américain Microsoft s’est montré plutôt confiant sur la date de lancement de sa nouvelle console : “À sa sortie, en fin d’année, la Xbox Series X s’installera comme la nouvelle référence en termes de performance, de vitesse et de compatibilité, vous permettant ainsi d’emporter tout votre patrimoine de joueur – des milliers de jeux sur quatre générations – avec vous dans le futur.“