PS5 – Xbox Series X : Ubisoft et Take-Two Interactive s’expriment sur les consoles de Sony et Microsoft

La rétrocompatibilité et le futur lancement des consoles de nouvelle génération font réagir les éditeurs.

Lors du dernier bilan financier d’Ubisoft, Yves Guillemot, le PDG de l’éditeur français, a fait savoir aux investisseurs que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft seront rétrocompatibles avec la quasi-totalité des jeux des consoles précédentes. S’il n’a pas donné plus de détails, il est clair que la rétrocompatibilité jouera un rôle important avec la PS5 et la Xbox Series X : “Ces consoles feront tourner presque tout le catalogue des anciennes machines. Ce sera quelque chose de nouveau dans cette industrie. Cela aidera les générations antérieures à continuer d’être des consoles importantes sur le marché pour les années à venir.”

Pour le moment, Microsoft est le seul constructeur à avoir confirmé que la Xbox Series X serait rétrocompatible avec l’ensemble de la famille Xbox. Du côté de Sony et la PS5, une rétrocompatibilité avec la PS4 et le PlayStation VR a été annoncée à plusieurs reprises. Certaines rumeurs avancent que la PS1, la PS2, la PS3 voire même la PSP et la PS Vita seront aussi de la partie avec cette fonctionnalité grâce à un “Remaster Engine” inclus dans la nouvelle console du constructeur japonais.

Take-Two Interactive mise sur un lancement record pour la PS5 et la Xbox Series X

A l’occasion d’un échange avec ses actionnaires, Strauss Zelnick, le PDG de l’éditeur américain Take-Two Interactive (maison-mère de Rockstar Games et 2K), s’est laissé aller à une prédiction concernant les ventes de nouvelles console de Sony et Microsoft : “Je pense que les consoles de nouvelle génération vont enthousiasmer les consommateurs. Il se peut même que les ventes de consoles se vendent plus rapidement que ce que nous avons connu jusqu’à présent, ce qui sera une bonne nouvelle pour les prochaines sorties de jeux.”

Des licences comme WWE 2K21 et NBA 2K21 pourraient bien être des titres de lancement pour les prochaines consoles. Après le succès du portage de Grand Theft Auto 5 sur PS4 et Xbox One, une version next-gen de Red Dead Redemption 2 n’est clairement pas improbable avant l’arrivée de GTA 6.