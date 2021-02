PS5 – Xbox Series X : pas de retour à la normale avant cet été pour les stocks

Le fabricant américain de semi-conducteurs AMD estime que les pénuries de consoles PS5 et Xbox Series X vont continuer pendant encore plusieurs mois.

Si Lisa Su, PDG d’AMD, se félicite de signer une année record en pleine pandémie de coronavirus, elle prévoit tout de même des pénuries de processeurs jusqu’à cet été. La demande est au-dessus de l’offre depuis maintenant plusieurs mois : “Quand je regarde l’environnement des semi-conducteurs en 2020, il a été très fort. Nous avons donc constaté une forte augmentation des revenus dans notre secteur d’activité ainsi que dans celui de certains de nos concurrents. Il est juste de dire que la demande globale a dépassé nos prévisions et que, par conséquent, nous avons connu quelques contraintes d’approvisionnement à la fin de l’année. Je dirais qu’elles concernaient principalement le marché des PC, le marché des PC bas-de-gamme et le marché du gaming, à savoir les consoles. Cela étant dit, si nous recevons un grand soutien de la part de nos partenaires fabricants, l’industrie doit cependant augmenter ses capacités de production d’une manière générale et nous nous attendons à ce que les choses soient serrées pendant toute la première moitié de l’année. Il faudra attendre la seconde moitié de l’année pour voir une capacité de production accrue.”

AMD relativise les problèmes de stock, mais dépend de TSMC

Compte tenu des défis logistiques à cause du contexte sanitaire actuel, Lisa Su considère s’en être bien sorti avec les problèmes de rupture de stock et de de livraison : “Nous sommes ravis de la façon dont les lancements des PS5, Xbox Series X et Xbox Series S se sont déroulés. Vous avez entendu séparément de Sony et de Microsoft, leurs discussions sur la taille des stocks et la réception des produits. De notre point de vue, si vous y réfléchissez bien, avec la quantité de nouveau matériel qui a dû être mis en place – des millions d’unités des deux consoles, ou des trois consoles – qui ont dû être expédiées, tout s’est très bien passé (…) Nous sommes très heureux des partenariats avec Sony et Microsoft. Ils ont des stratégies quelque peu différentes, mais nous avons très bien collaboré avec les deux. C’est un grand cycle. Cela en dit long sur la quantité de technologie que nous avons pu intégrer dans ces nouvelles consoles.”

Si AMD essaye de fournir tout le monde dans des délais express, le fondeur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fait face à une demande qui explose de plus en plus, notamment parce que plusieurs industries commandent des puces gravées en 7 nm, même si le passage en 5 nm va changer la donne d’ici les prochains mois. Les joueurs voulant entrer dans le monde de la next-gen devront se montrer patients car les chaînes de production de Sony et Microsoft sont handicapées malgré l’envie de satisfaire au mieux les fans des marques PlayStation et Xbox.