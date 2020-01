PS5 – Xbox Series X : les joueurs veulent avant tout de meilleurs graphismes

Les graphismes sont la priorité absolue des joueurs pour les consoles de Sony et Microsoft.

Si on a tendance à dire que les graphismes d’un jeu ne font pas tout (même si la nouvelle génération va encore repousser les limites et aller de plus en plus dans le photoréalisme), un récent sondage Ipsos Mori et ISFE (Interactive Software Federation of Europe) avec pas moins 8000 participants (âgés de 11 à 64 ans, et originaires du Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne et Italie) montre que cela reste un critère très important auprès des consommateurs, tout comme les temps de chargements :

Graphismes – 78% (68% en comptant les joueurs PC)

Temps de chargement – 71% (63% en comptant les joueurs PC)

Rétrocompatibilité – 59% (48% en comptant les joueurs PC)

Jeux physiques – 58% (47% en comptant les joueurs PC)

Motion Control – 57% (49% en comptant les joueurs PC)

Applications autres que les jeux – 52% (41% en comptant les joueurs PC)

Streaming – 51% (44% en comptant les joueurs PC)

Jeux 8K – 49% (40% en comptant les joueurs PC)

Modes portables – 45% (38% en comptant les joueurs PC)

Réalité virtuelle – 43% (37% en comptant les joueurs PC)

La marque PlayStation a des fans fidèles

Une autre étude menée par Amazon Mechanical Turk s’intéresse à l’attachement des joueurs aux marques de jeu vidéo. 1003 participants ont été sélectionnés : 225 de baby-boomers (7% de marge d’erreur), 300 de la génération X (6% de marge d’erreur), 328 de millennials (5% de marge d’erreur) et 150 de la génération Z (8% de marge d’erreur).

Sony : 40,7% en fidélité

Microsoft : 31% en fidélité

Nintendo : 30,4% en fidélité

Gaming PC brand : 14,7%

Gaming laptop brand : 8,6%

HTC Vive : 3,6%

Oculus Rift : 3,3%

On apprend d’ailleurs que 33% des joueurs qui possèdent actuellement une console devraient opter pour une PS5 contre 25% pour la Xbox Series X. A noter que 8% envisagent d’acheter les deux. Enfin, il est dit que 65% des participants auraient confiance en une marque quand elle est en tête des résultats sur Google.