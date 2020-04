PS5 – Xbox Series X : des conférences pour les consoles de Sony et Microsoft seraient prévues pour mai prochain

La bataille entre la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft pourrait s'accélérer d'ici les prochaines semaines avec une mise en avant des jeux de lancement.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’annulation de l’édition 2020 de l’E3, les plans de l’industrie vidéoludique ont changé. Il y a désormais une plus grande liberté dans les calendriers. L’analyste Daniel Ahmad sous-entend d’ailleurs que nous ne devrions pas trop attendre pour avoir du contenu inédit sur la next-gen : “De nombreuses annonces et révélations ont été déplacées rien que cette semaine. Certaines sont désormais prévues bien plus tôt, certaines bien plus tard. Bien sûr, certaines sont toujours prévues pour la semaine où devait se déroulait le salon américain. La première véritable présentation d’une console nouvelle génération et de ses jeux aura lieu bien plus tôt aussi“. Tom Phillips du site Eurogamer confirme également la nouvelle stratégie des éditeurs : “Sans un délai précis à tenir pour les builds E3 et avec le temps perdu par les équipes en télétravail, il faut s’attendre à ce que les annonces soient plus espacées cette année. Nous allons avoir ce qui aurait dû être des annonces E3 en mai, juin, juillet…”

PS5 : révélation du design et des premiers jeux dès le mois prochain ?

Si Sony prévoit de présenter ses résultats financiers annuels le 13 mai prochain et tenir une réunion annuelle de stratégie d’entreprise le 19 mai prochain, le constructeur nippon aurait également prévu de présenter plus en détail sa nouvelle console durant cette période. A en croire les sources de Video Games Chronicle (VGC), une présentation en ligne est prévue depuis plusieurs semaines. Reste désormais à savoir si le coronavirus ne va pas contraindre la société japonaise à revoir sa manière de faire avec potentiellement un simple article sur le design de la PS5.

Xbox Series X : des jeux, des jeux et encore des jeux très bientôt ?

Bien que Microsoft proposera une conférence durant la période de l’E3 2020, et ce malgré l’annulation de l’événement, l’éditeur américain devrait aussi tenir une conférence en ligne durant le mois de mai afin de faire le point sur les titres de lancement de la Xbox Series X comme Halo Infinite et Hellblade 2 : Senua’s Saga. Everwild, la nouvelle licence de Rare, pourrait également être de la partie. Les sources de VGC n’affirment rien, mais indiquent que ce bruit court depuis un bon moment.