PS5, Xbox Series : les scalpers auraient gagné quelque 50 millions de dollars

Lancer une console de jeux vidéo n'est pas une mince affaire. L'engouement est tel que cela crée un certain nombre de soucis. Les lancements des PS5 et Xbox Series n'ont pas échappé à cette règle.

Sony et Microsoft sont deux géants de la tech, ceux-ci ont des bases clients assez colossales et ce dans de nombreux secteurs d’activité. Les marques PlayStation et Xbox ont elles aussi un nombre impressionnant de fans. Chaque nouveau lancement de consoles déclenche d’énormes mouvements. C’est une bonne chose et cela amène aussi son lot de problèmes.

Les scalpers de PS5 et Xbox Series ont gagné énormément d’argent

Avec la popularité des marques PlayStation et Xbox, il n’est finalement pas surprenant de constater la situation qui fut celle du lancement des PS5 et Xbox Series. Dès l’ouverture des ventes, ce fut le rush. Un rush mondial, avec des plates-formes de vente totalement submergées. D’autant plus que les ventes en magasin physique étaient impossibles à cause de la pandémie de Covid-19. Et face à cette énorme demande, Sony et Microsoft n’ont logiquement pas pu répondre favorablement, ce qui a entraîné des pénuries temporaires.

Quelque 50 millions de dollars seulement sur eBay

Et cette situation de pénurie, de difficulté à se procurer les consoles a permis à certaines personnes de s’enrichir. On les appelle les scalpers. Ceux-ci achètent des consoles, beaucoup de consoles, le plus souvent via des bots programmés pour passer des commandes chez les revendeurs, et les revendre à des prix très élevés, parfois bien plus du double du tarif demandé normalement. L’ingénieur Michael Driscoll de dev.to était curieux de savoir combien ces scalpers avaient pu gagner d’argent avec les reventes de leurs consoles. Pour ce faire, il a conçu un programme qui analyse un certain nombre de données sur des plates-formes comme eBay.

Et il semblerait que le business du scalping permette de gagner beaucoup d’argent. Selon les découvertes de Michael Driscoll, les scalpers de PS5 auraient gagné environ 35 millions de dollars au total tandis que ceux de Xbox Series X et S auraient gagné environ 23 millions de dollars. Et ce nombre pourrait être plus élevé encore dans la mesure où l’algorithme de l’ingénieur est principalement basé sur eBay.

Il y a nombre d’autres plates-formes de ventes, plus ou moins officielles, comme les forums, sur lesquelles les scalpers peuvent vendre leurs produits. Autrement dit, il est fort possible que le montant total généré par ces revendeurs soit bien plus élevé. Sony et Microsoft ont bien tenté de mettre en place des mesures pour empêcher ce scalping mais ces chiffres suggèrent qu’il y a encore beaucoup à faire.