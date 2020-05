PS5 : une présentation de la console en juin prochain se précise

La communication de Sony autour de la PS5 pourrait bientôt s'accélérer.

Invité dans le dernier numéro du podcast Press Start de KOFI, Jason Schreier, ancien rédacteur en chef de Kotaku et prochainement journaliste chez Bloomberg News, a révélé qu’un évènement dédié à la PS5 serait prévu dès le mois prochain, mais que rien n’est acté à 100% à cause de la crise sanitaire qui impacte le monde : “Nous sommes dans une atmosphère en ce moment avec le Covid-19 où rien n’est définitif jusqu’à deux jours auparavant, et je pense que Sony et Microsoft ont constamment changé leurs plans. Mais pour le moment, pour autant que je sache, Sony est toujours sur la bonne voie pour faire au moins une chose début juin ou mi-juin, disons (…) Prenez tout cela avec une mise en garde géante parce que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale sans précédent et que tout peut arriver, les plans peuvent encore changer.”

Le mois de juin sous le signe de la PS5 ?

En avril dernier, Jeffrey Grubb, journaliste pour GamesBeat/VentureBeat avait également fait savoir que Sony allait parler de la PS5 d’ici peu : “Un événement est actuellement prévu pour le 4 juin“. Face à la crainte de certains fans, celui-ci avait confirmé qu’il détenait des informations vérifiées : “Je ne trollerais pas directement sur ResetEra comme ça. Ce n’est pas drôle. C’est drôle si je me contente de dire de la merde sur Twitter et que ça finit sur ResetEra ou Reddit. Mais si je l’affiche sur le forum directement comme ça, c’est que ce n’est pas une blague.”

Un concept design de la PS5 en vidéo