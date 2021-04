PS5 : une première mise à jour majeure de la console avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations

Sony Interactive Entertainment annonce le déploiement d’un nouveau firmware pour la PS5 visant à apporter un vent de fraîcheur aux utilisateurs tout en respectant certaines promesses : “Disponible dès aujourd’hui, la première mise à jour importante du logiciel système offre une myriade de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Notre équipe ne ménage pas ses efforts pour améliorer au maximum votre expérience PlayStation.”

The first major system software update for the PS5 arrives tomorrow.

Learn about storing PS5 games on USB extended storage, sharing gameplay across PS5 and PS4 consoles, and more: https://t.co/hYwb9B3d4E pic.twitter.com/Y2E9lgfKGQ

— PlayStation (@PlayStation) April 13, 2021