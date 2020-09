PS5 : une nouvelle présentation numérique est annoncée

Le géant japonais Sony pourrait enfin dévoiler dans le courant de la semaine la date de sortie et le prix de la PS5 avec ou sans lecteur Blu-ray 4K UHD.

Plus de deux mois après l’événement PS5 – The Future of Gaming, Sony est prêt à reprendre la parole via une présentation numérique qui se focalisera sur de nombreuses productions vidéoludiques : “Avant le lancement de notre nouvelle console à la fin de l’année, nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !). Notre prochain événement numérique durera environ 40 minutes et vous donnera des informations sur les derniers titres des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale. Soyez à l’écoute en direct pour découvrir ce que nous réserve la PS5.”

Les fans de la marque nippone espèrent également avoir un aperçu de l’interface de la PS5, des détails sur la rétrocompatibilité ainsi qu’une date et un prix. En plus d’avoir bêtement échoué dans sa manière de communiquer avec ses événements dédiés aux jeux éditeurs tiers, indépendants et first-party, Microsoft s’est senti obligé de dévoiler quand sortiront les Xbox Series X et Xbox Series S, mais surtout à quel prix. Sony a donc les cartes en main pour surpasser son rival avec des tarifs encore plus agressifs. En proposant une PS5 à 399 euros et une PS5 Digital Edition à 349 euros, le constructeur ferait immédiatement le buzz sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés.

PS5 Showcase, un teaser pour la présentation numérique de Sony

Rendez-vous ce mercredi à 22h sur Twitch et YouTube.