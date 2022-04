PS5 : une nouvelle mise à jour pour le VRR

Sony va enfin activer la prise en charge du VRR pour les jeux PS5.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, annonce que le taux de rafraîchissement variable sera déployée dans le monde entier dès cette semaine : “Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage sur la sortie vidéo de la console PS5. Les performances visuelles des jeux PS5 seront donc accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artéfacts visuels, comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes homogène, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite. Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable à l’aide d’un correctif. Les prochains jeux pourront proposer cette prise en charge dès leur sortie.”

Variable Refresh Rate support starts rolling out globally to PS5 players this week. Full details: https://t.co/8e4kbCH7Td pic.twitter.com/pIHiq7HEuO — PlayStation (@PlayStation) April 25, 2022

Le VRR sera automatiquement activé pour les jeux compatibles si la PS5 est connectée à un téléviseur ou écran compatible : “Vous pouvez également désactiver cette option dans les paramètres système, sous Écran et vidéo. De plus, vous pourrez choisir d’appliquer le taux de rafraîchissement variable aux jeux PS5 ne le prenant pas en charge. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux. Si vous constatez des problèmes d’affichage, vous pouvez désactiver cette option à tout moment. Remarque : les résultats peuvent varier en fonction de votre téléviseur, du jeu auquel vous jouez et du mode visuel défini (pour les jeux prenant en charge plusieurs modes).”

Les premiers jeux PS5 offrant la prise en charge du VRR