PS5 : une mise à jour en bêta pour la prise en charge du 1440p et les dossiers

Sony Interactive Entertainment annonce l'arrivée de la bêta d'une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, prépare le terrain pour une nouvelle mise à jour de la PS5 : “Depuis le lancement de notre console next-gen, nous avons tenu compte de vos commentaires et travaillé dur au quotidien pour implémenter les fonctionnalités demandées par la communauté. Nous déployons désormais la bêta d’une nouvelle mise à jour du logiciel système qui comprend la prise en charge du 1440p et les dossiers, mais également des fonctionnalités inédites qui amélioreront votre expérience de jeu et vous aideront à interagir avec vos amis. Bien que la bêta soit réservée aux participants invités de certains pays, nous prévoyons de rendre disponible ces nouveautés à l’ensemble de notre communauté internationale plus tard dans l’année.”

Le contenu de la bêta de la nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5

Nouvelles options de gameplay et de personnalisation

Sortie vidéo HDMI 1440p : Cette version bêta PS5 ajoute la prise en charge de la sortie vidéo HDMI 1440p, qui permet aux joueurs de choisir un autre paramètre d’affichage sur les écrans d’ordinateur et les téléviseurs compatibles. Si votre jeu prend en charge le rendu 1440p, vous pouvez profiter d’une sortie 1440p native sur votre écran. Par ailleurs, si votre jeu propose une résolution native supérieure, comme la 4K, vous pouvez bénéficier d’un anticrénelage (anti-aliasing) amélioré grâce au suréchantillonnage vers la sortie 1440p. Pour déterminer si votre périphérique HDMI est compatible, sélectionnez “Tester la sortie 1440p” dans le menu d’options “Écran et vidéo” des paramètres système

Les dossiers : Dans votre “Bibliothèque de jeux”, vous pouvez désormais créer des listes de jeux pour organiser vos jeux encore plus facilement. Pour ce faire, accédez à l’onglet [Votre collection], puis sélectionnez [Créer une liste de jeux]. Choisissez les jeux à ajouter à votre liste de jeux, puis attribuez un nom à celle-ci. Vous pouvez créer un maximum de 15 listes de jeux, comptant jusqu’à 100 jeux chacune. Tous les jeux se trouvant dans l’onglet “Votre collection” de votre “Bibliothèque de jeux” peuvent être ajoutés à une liste de jeux, qu’ils soient sur disque, en édition numérique ou en streaming. Vous pouvez ajouter un même jeu à plusieurs listes de jeux

Comparatif entre l’audio 3D et l’audio stéréo : Vous avez maintenant la possibilité de comparer l’audio 3D et l’audio stéréo depuis un même écran, afin de choisir votre paramètre préféré

Accès simplifié aux activités en cours : Lorsque vous reprenez un jeu, les activités en cours s’affichent souvent en évidence au sommet du portail des jeux, ce qui vous permet de reprendre votre partie où vous l’avez laissée, de manière simple et rapide

Nouvelles fonctionnalités sociales

Demander le partage d’écran : À présent, vous pouvez demander aux membres d’une Party de lancer le Partage d’écran pour regarder leur gameplay. Accédez à la carte de chat vocal, sélectionnez le membre de la Party auquel vous souhaitez envoyer une demande, puis sélectionnez [Demander le partage d’écran]

Notification de jeu joignable : Lorsque vous rejoignez une party dont l’un des membres joue à un jeu que vous pouvez rejoindre, vous recevez maintenant une notification. Vous pouvez rejoindre le jeu directement depuis cette notification

Afficher les profils de nouveaux amis : Lorsque vous acceptez une demande d’ami dans la liste [Reçues], vous pouvez désormais afficher le profil de votre nouvel ami sous [Demandes acceptées]

Envoyer des autocollants et des messages vocaux dans la Game Base : Dans la carte de la Game Base, vous pouvez envoyer des autocollants et des messages vocaux à vos groupes