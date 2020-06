PS5 : une console silencieuse, personnalisable et avec une interface entièrement repensée

La PS5 de Sony sera moins bruyante que la PS4 grâce à une solution de refroidissement haute performance.

Simon Rutter, vice-président exécutif en charge de l’Europe pour Sony Interactive Entertainment, assure dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian que beaucoup d’efforts ont été faits par les équipes de Mark Cerny pour que la PS5 soit moins bruyante. Afin de proposer un fonctionnement silencieux, la gestion de la chaleur passe par l’imposante taille de la nouvelle console de Sony : “Cette génération correspond en fait à de petits supercalculateurs. Bien que le processeur 7nm offre d’incroyables performances en termes de rapport chaleur-puissance, cette puissance est vraiment extrême. Cette technologie est tellement récente qu’elle dégage encore beaucoup de chaleur et nous avons besoin d’espace pour dissiper cette chaleur.”

Bientôt des informations sur l’interface de la PS5

Matt MacLaurin, vice-président en charge du design de l’expérience utilisateur chez PlayStation, annonce de son côté que l’OS de la PS5 sera bientôt montré par Sony, sans doute par le biais d’un simple article, et qu’il faut s’attendre à quelque chose de rapide avec un délai particulièrement court. L’utilisateur doit atteindre son objectif en quelques millisecondes : “C’est une refonte à 100% de l’UI de la PS4 avec quelques nouveaux concepts très différents. En tant qu’UI son but est avant tout pratique, mais elle introduit un langage visuel entièrement nouveau et une complète refonte de l’architecture de l’interface utilisateur“. Il laisse même entendre que la console sera personnalisable : “Vous verrez certainement des éditions spéciales. Il est également possible de la personnaliser, ce qui n’était pas le cas sur les précédentes générations.”