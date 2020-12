PS5 : une bande-annonce pour les nouveaux jeux et ceux à venir

Sony Interactive Entertainment fait un point sur le calendrier des sorties de la PS5.

Alors que Gran Turismo 7, Ratchet & Clank : Rift Part et Returnal étaient attendus pour la première moitié de 2021 et Horizon : Forbidden West pour la deuxième moitié de 2021, une nouvelle publicité de Sony indique que ces exclusivités first-party sur PS5 seront désormais simplement prévues pour l’année prochaine. Rien d’alarmant en soit, mais la précision est importante. L’attente de dates de sortie précises est de plus en plus insoutenable pour les fans qui veulent profiter d’une nouvelle année démentielle chez le constructeur japonais. Un nouveau PlayStation State of Play pour conclure cette fin d’année pourrait être une solution simple et efficace afin d’être fixé sur les prochaines arrivées.

Enfin, la durée des exclusivités temporaires est désormais connue :

Godfall (Counterplay Games/Gearbox Software) – six mois

Deathloop (Arkane Studios Lyon/Bethesda) – un an

Ghostwire : Tokyo (Tango Gameworks/Bethesda) – un an

Project Athia (Luminous Productions/Square Enix) – deux ans

