PS5 : un premier anniversaire pour la console next-gen de Sony

Le président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, célèbre le premier anniversaire de la PS5.

Déjà un an sur le marché de la next-gen pour la PS5, mais le meilleur reste à venir : “Le temps a passé si vite depuis le premier jour où les joueurs ont pu mettre la main sur notre nouvelle console. Je suis sincèrement honoré et touché de fêter cette incroyable première année avec vous tous. Tant de choses ont eu lieu en un an, depuis le jour où nous avons illuminé plusieurs monuments et lieux emblématiques à l’occasion de l’arrivée de la PS5. Des jeux incroyables ont vu le jour, tels que Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal ou encore Deathloop. Sony Interactive Entertainment a fait l’acquisition de plusieurs studios de développement talentueux, à savoir Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque et Nixxes Software. Nous avons dévoilé la réalité virtuelle next-gen de la PS5. Plus récemment, nous avons dévoilé du nouveau contenu et des mises à jour pour des titres à venir, tels que God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West. Nous avons également annoncé le remake de Star Wars Knights of the Old Republic pendant le PlayStation Showcase de septembre dernier. Cette année a été bien remplie, et la PS5 n’en est qu’à ses débuts. Les créateurs inventifs et les éditeurs partenaires avec lesquels nous travaillons ont déjà produit plus de 360 jeux sur PS5. En outre, plus de 25 jeux sont actuellement en développement pour la PS5 au sein des PlayStation Studios.”

Jim Ryan salue d’ailleurs les fans de la marque PlayStation dans le monde entier : “Grâce à vous, le lancement de la PS5 a été le plus gros lancement de console de l’histoire (ndlr : à l’heure actuelle 13,4 millions de machines écoulées). Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien et votre dévouement au cours de l’année passée. Je tiens également à remercier toute la communauté pour sa patience. Nous constatons encore aujourd’hui une très forte demande pour la PS5 et nous comprenons que les contraintes de stock demeurent une source de frustration pour beaucoup de nos clients. Les joueurs peuvent être assurés que nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour expédier le plus grand nombre de consoles possible. L’entreprise tout entière y travaille chaque jour, et cela reste ma priorité absolue. Encore une fois, nous vous remercions pour votre patience alors que nous faisons face à ces problèmes mondiaux sans précédent. La PS5 a encore beaucoup de choses à offrir, et j’ai hâte de partager avec vous d’autres exploits de la console. Merci encore de faire partie de la communauté PlayStation et de fêter ce cap avec nous.”

Les jeux les plus joués sur PS5 depuis le lancement

Sony annonce que les joueurs PS5 ont joué plus de 4,6 milliards d’heures et ont diffusé plus de 26 millions d’heures de contenu (données récoltées entre le 12 novembre 2020 et le 30 septembre 2021).

Fortnite

Call of Duty Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Spider-Man Miles Morales (exclusivité)

Demon’s Souls (exclusivité)

NBA 2K22

A noter que Hermen Hulst, le responsable principal des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, s’est lui aussi exprimé sur le premier anniversaire de la PS5 : “Merci à tous nos fans d’avoir rendu la première année de la PS5 si spéciale. Votre soutien et votre passion pour les jeux PlayStation sont d’une importance capitale pour nous. J’ai hâte de vous montrer ce sur quoi travaillent les formidables équipes des PlayStation Studios du monde entier ! Et un grand merci à tous ceux qui créent des jeux pour la PS5, au sein des PlayStation Studios et dans toute l’industrie. C’est votre passion et votre créativité qui font de la PS5 un endroit où il fait bon jouer.“