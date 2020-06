PS5 : un point sur les jeux des éditeurs tiers

Les premiers jeux de la PS5 développés par les éditeurs tiers se sont dévoilés dans la version britannique de l'Official PlayStation Magazine.

Si Microsoft avait décidé de passer par un Inside Xbox pour montrer les jeux des éditeurs tiers destinés à la Xbox Series X avec principalement des trailers en CGI et non de véritables vidéos avec du gameplay, Sony a décidé de faire autrement afin de se démarquer de la concurrence. Si l’événement numérique The Future of Gaming (diffusion prévue pour ce jeudi) devrait uniquement se focaliser sur les exclusivités, et principalement les first-party, l’Official PlayStation Magazine UK a listé dans son dernier numéro plus d’une trentaine de jeux venant des éditeurs tiers qui seront disponibles sur PS5, mais pas forcément dès son lancement. A noter que plusieurs jeux ne disposent pas pour le moment d’une période de sortie précise.

Les premiers jeux des éditeurs tiers sur PS5

A Rat’s Quest : The Way Back Home (2021)

Assassin’s Creed Valhalla (fin 2020)

Battlefield 6 (2021)

Chorus (2021)

Cygni : All Guns Blasing

Dauntless

DiRT 5 (octobre 2020)

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monsters

Gothic Remake

Madden 21 (2020)

MicroMan

Moonray (été 2021)

NHL 21 (2020)

Nth^0 Infinity Reborn (février 2021)

Observer : System Redux (2020)

Outriders (2020)

Path of Exiles 2 (2020)

PsyHotel

Quantum Error (2020) – exclusivité PS5/PS4

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Quarantaine

Redo! Enhanced Edition (2020)

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn (fin 2021)

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings : Gollum (2021)

Les Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2 (2020)

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 (2020)

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9 (2020)

Les développeurs sont charmés par la PS5, Mark Cerny prépare du lourd

Jeff Grubb de VentureBeat s’est récemment entretenu avec des personnalités de l’industrie vidéoludique concernant la nouvelle console de Sony et ils sont tous unanimes : “Ce que nous savons jusqu’à présent au sujet de la PS5, c’est ce qu’il y a dans ses entrailles et quelques autres détails. Comme la Xbox Series X, la PS5 dispose d’un matériel AMD. Cela inclut un processeur Zen 2 et un GPU Navi. La console a également un SSD PCIe 4.0 ultra-rapide et une architecture de transfert de données adaptée à cette vitesse. Mais les acronymes et les initiales n’ont pas vraiment d’importance. Ce que vous devez savoir, c’est que la PS5 a beaucoup plus de puissance GPU et un bond énorme en termes de CPU et de débit de données par rapport à la génération actuelle. En plus de tout cela, les développeurs et les éditeurs continuent de faire l’éloge de la conception de la PS5. Certains disent même qu’elle a une meilleure architecture que toutes les consoles de l’histoire. Les studios estiment que c’est un véritable plaisir de travailler avec elle.“