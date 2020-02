PS5 : un nouvel opus de la licence Ratchet & Clank serait prévu pour le lancement

Le premier jeu PS5 du studio Insomniac Games devrait être un nouveau Ratchet & Clank.

Aussi bien informé et réputé que Jason Schreier de Kotaku, l’ancien journaliste d’IGN Colin Moriarty a évoqué la PS5 et ses jeux de lancement dans le dernier épisode de son émission Sacred Symbols+. Selon ses informations, il faut s’attendre à ce qu’un certain lombax et son ami robot reviennent rapidement sur la nouvelle console de Sony : “Nous allons avoir un Ratchet & Clank sur PlayStation 5, entre Spider-Man et sa suite. J’ai l’impression que cela va être un jeu de lancement, car il s’agit d’un Ratchet & Clank en développement depuis longtemps chez Insomniac“. Il est bon de rappeler qu’il avait déjà parlé de la licence en avril 2019, mais à ce moment-là le nouvel opus était encore prévu sur PS4. Les développeurs d’Insomniac Games ont donc préféré le garder pour la PS5 afin d’envoyer une nouvelle claque graphique aux fans.

Ratchet & Clank en vidéo

Reboot du premier épisode de la série Ratchet & Clank, cet opus rajoute des éléments inédits et liés au film sorti en avril 2016 : “Ratchet, un jeune Lombax mécanicien qui rêve de devenir ranger galactique, fait une rencontre qui bouleversera sa vie, celle de Clank, un petit robot doté d’une âme et d’une grande intelligence. À eux deux, ils chercheront un moyen d’arrêter le président Drek. Ils pourront compter sur les rangers et sur l’incompétent Capitaine Qwark, pourtant adoré dans la Galaxie de Solana.”