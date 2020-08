PS5 : un nouvel événement avec des annonces majeures serait prévu dans le courant du mois d’août

Après la conférence numérique PS5 - The Future of Gaming en juin dernier, Sony pourrait annoncer très prochainement la tenue d'un nouvel événement dédié uniquement à sa nouvelle console.

Alors que Sony proposera un nouveau PlayStation State of Play ce jeudi à 22h qui se focalisera principalement sur des jeux PS4 et PlayStation VR, mais également quelques titres PS5 provenant des tiers et des indépendants, la société nippone aurait bien planifié une prise de parole dédiée à la PS5 plus tard ce mois-ci à en croire une source du journaliste Takashi Mochizuki de Bloomberg : “Un responsable de la division PlayStation, qui a demandé à ne pas être identifié parce que le plan n’est pas encore public, a déclaré que la prochaine annonce de Sony concernant la PlayStation 5 est provisoirement prévue pour ce mois d’août.”

Bientôt le prix et la date de sortie de la PS5 ?

En plus de dévoiler une nouvelle salve de jeux PS5 (Elden Ring de FromSoftware ?), dont des exclusivités (Final Fantasy 16 ? Silent Hill ? Socom ? God of War 2 ? nouvelle licence ?) et de nouveaux extraits de gameplay, Sony pourrait enfin lever le voile sur le prix et la date de sortie de la console ainsi que son interface et certaines fonctionnalités comme une potentielle technologie DLSS de Nvidia. Aux dernières nouvelles, une source de la chaîne d’approvisionnement de Sony à Taïwan assure que le constructeur nippon voudrait expédier au moins 120 millions de PS5 dans les cinq prochaines années, dont 10 millions pour cette fin d’année. Un chiffre très ambitieux qui serait au-dessus de la PS4 et qui pourrait donner un indice sur les prix de la console. Avec un modèle physique à 399 euros et un modèle numérique (sans lecteur) à 299 euros, cet objectif serait largement atteignable. Sony souhaite également revoir la durée de vie de ses machines pour les faire passer de six à sept ans à environ cinq ans.

Le prix de la PS5 pourrait être supérieur à celui de la PS4 et la PS4 Pro

Damian Thong, analyste au sein de l’institution financière Macquarie Capital, est convaincu que Sony vendra plus de 6 millions de PS5 d’ici la fin du mois de mars de l’année prochaine : “Je pense que le noyau des premiers utilisateurs de consoles PlayStation va rapidement s’approprier les premiers millions d’unités. Grâce à la rétrocompatibilité, leur bibliothèque de jeux fonctionnera avec la nouvelle console, de sorte qu’elle sera utilisable immédiatement“. Néanmoins, il voit le géant japonais commercialiser la PS5 à 499 euros et la PS5 Digital Edition à 399 euros.