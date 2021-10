PS5 : un léger retard sur les ventes de PS4 à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs

13,4 millions de PS5 contre 13,5 millions pour la PS4.

Sony annonce avoir écoulé 3,3 millions de PS5 au dernier trimestre (entre juillet et septembre dernier), ce qui représente un total de 13,4 millions de consoles vendues dans le monde après dix mois de commercialisation sur le marché. Si c’est un poil moins bien que la PS4 à cette même période puisqu’elle affichait 13,5 millions de ventes, cela s’explique par le prix de vente de la PS5 ( inférieur à son coût de fabrication), la baisse des ventes de jeux first party (7,6 millions contre 12,8 millions l’an dernier) et forcément le réapprovisionnement des stocks. Malgré cela, le constructeur japonais espère toujours distribuer au moins 14,8 millions de PS5 au cours de l’année fiscale, ce qui implique d’écouler 9,2 millions de machines supplémentaires entre octobre 2021 et mars 2022. A noter que la PS4 ne se vend presque plus (200.000 consoles distribuées au dernier trimestre pour un total de 116,6 millions), il serait temps d’officialiser une baisse de prix pour profiter d’un ultime regain dans les ventes.

Avec 4,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires (nouveau record pour la période juillet-septembre) pour un bénéfice opérationnel de 628 millions d’euros (contre 800 millions l’année dernière), Sony Interactive Entertainment réalise un bilan financier plus qu’honorable qui lui permet d’être encore et toujours la division qui représente les plus importants revenus de la maison-mère. De ce fait, l’objectif annuel au 31 mars 2022 reste inchangé dans la mesure où SIE vise un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros (la meilleure performance de son histoire) et un bénéfice opérationnel de 2,4 milliards d’euros (la seconde meilleure performance de son histoire). D’ailleurs, Sony Group Corporation a rehaussé son objectif et table désormais sur un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros, un bénéfice opérationnel de 7,9 milliards d’euros et un bénéfice net de 5,5 milliards d’euros.

Sony Interactive Entertainment et ses nouveaux chiffres