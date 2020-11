PS5 : un lancement historique pour Sony et l’industrie vidéoludique

Sony annonce que la PS5 vient de réaliser le plus grand lancement de l'histoire des consoles PlayStation.

Malgré le contexte sanitaire actuel et l’absence de chiffres officiels, la nouvelle console de Sony a officiellement fait mieux que la PS4 et ses 2,1 millions d’exemplaires en deux semaines : “Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console. La demande pour la PS5 est sans précédent et nous tenons à vous confirmer que de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d’ici la fin d’année. Restez en contact avec vos magasins et sites de vente en ligne habituels pour connaitre les prochaines disponibilités de PS5“. Une prouesse qui s’explique par l’aura de la marque PlayStation en Europe, aux USA et même au Japon où les ventes repartent à la hausse même si les stocks sont encore trop faibles pour satisfaire l’explosion de la demande.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

Mais le plus impressionnant dans tout cela, c’est que la PS5 est non seulement le plus grand lancement de PlayStation, mais également le plus grand lancement de console de tous les temps. Pour mémoire, Sony s’attend à ce que sa console de nouvelle génération surpasse son prédécesseur d’ici la fin de l’année fiscale en cours. La PS4 s’était vendue à 7,6 millions d’unités au cours de la même période. Un record que la PS5 pourrait exploser plus rapidement que prévu grâce à un catalogue solide avec de belles exclusivités dès son lancement, une rétrocompatibilité et des performances technologies impressionnantes, une manette nouvelle génération qui va révolutionner le jeu vidéo et enfin le PlayStation Plus Collection qui permet de jouer aux meilleurs jeux de la PS4 grâce à l’abonnement payant de la console.

Microsoft fanfaronne aussi pour le lancement des Xbox Series S et Xbox Series S

Après l’échec de la Xbox One et de la Xbox One X face au succès monumental de la PS4 et la PS4 Pro, l’éditeur américain Microsoft se rassure avec ses nouvelles Xbox : “Grâce à vous, le lancement de nos nouvelles consoles fut le plus réussi de notre histoire. Bien sûr, le fait de ne pas pouvoir nous rassembler physiquement nous a touché et l’émotion qui se dégage de tels événements nous a manqué, mais c’était incroyable de célébrer le début de cette nouvelle génération avec des millions de joueuses et de joueurs via nos différents streams fêtant ce lancement dans 40 pays dont la France. Votre soutien dès les premières 24 heures qui ont suivi le lancement le 10 novembre dernier nous inspire et prouve que la capacité qu’a le jeu vidéo à rassembler est plus évidente que jamais. Plus de consoles ont été vendues en cette période que pour n’importe quelle génération précédente, et la Xbox Series S a réussi à fédérer plus de joueuses et de joueurs découvrant l’écosystème Xbox que toutes les autres consoles de la marque auparavant. Plus de jeux ont été essayés, 3 594 au total, s’étendant sur quatre générations, ce qui constitue le record du plus grand nombre de titres joués pour le lancement d’une console Xbox. La nouvelle génération implique aussi plus de manières de découvrir et de jouer. Sur 70% des Xbox Series X et Xbox Series S allumées depuis le lancement se connectent des membres du Xbox Game Pass, qu’ils soient de nouveaux abonnés ou des habitués.”

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever. — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020

Phil Spencer, le patron du gaming au sein de la firme de Redmond, a fait savoir qu’il ne dévoilera aucun chiffre de ventes et que l’opposition avec Sony ne l’intéresse pas : “Si je commence à mettre en évidence quelque chose d’autre, tant publiquement qu’en interne, cela change notre orientation (…) Nous divulguons publiquement le nombre des joueurs. C’est ce qui nous motive, pas le nombre de pièces de plastique que nous avons vendues. Je ne vais pas entrer en concurrence avec qui que ce soit en fonction du nombre de Xbox Series X que j’ai vendus. Google ne parlera jamais du nombre de Chromecast Pro qu’ils ont vendus. Ils vont parler du nombre de joueurs qu’ils ont. Je pense que les gens qui veulent nous opposer à Sony sur la base de qui a vendu le plus de consoles perdent le contexte de ce qu’est le jeu aujourd’hui. Il y a trois milliards de personnes qui jouent à des jeux sur la planète aujourd’hui, mais peut-être seulement 200 millions de foyers qui ont une console de jeu vidéo. D’une certaine manière, l’espace de la console devient un pourcentage de plus en plus petit du gâteau de jeu global.“