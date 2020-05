PS5 : un événement dédié aux premiers jeux serait prévu pour début juin

Sony pourrait enfin présenter certains jeux de la PS5 dès la semaine prochaine.

Jason Schreier et Takashi Mochizuki de Bloomberg annoncent que le constructeur japonais Sony va enfin communiquer sur la PS5 : “Un événement numérique pour présenter des jeux PS5 pourrait avoir lieu d’ici les prochains jours, selon nos sources. Il pourrait avoir lieu le 3 juin prochain, bien que certaines personnes aient mis en garde concernant les plans qui étaient très changeants et que la date pourrait l’être aussi. D’autres événements sur la PS5 pourraient suivre dans les semaines et les mois à venir, et Sony ne devrait pas révéler tous les détails essentiels de la console lors de sa première présentation.”

Scoop with @6d6f636869 – Sony is planning a PlayStation 5 game reveal event for next Wednesday, June 3. Gotta include the now-standard caveat that plans can change abruptly during a pandemic, but this date is more firm than previous rumors https://t.co/imptQiw5Kp — Jason Schreier (@jasonschreier) May 27, 2020

L’événement PS5 de Sony se profile bien pour le mois de juin

S’il en avait déjà parlé ces dernières semaines, Jeff Grubb de VentureBeat confirme également un événement pour la semaine prochaine : “Sony prévoit bien un événement PS5 pour le 3 juin prochain, selon des sources proches de la société. Il est important de noter que ce n’est que le plan actuel. Sony tente de mettre un frein à ses efforts de promotion pour la PS5, mais elle sait aussi qu’elle doit rester flexible pendant la pandémie de COVID-19 en cours. Même si le reveal du 3 juin devrait fournir le meilleur aperçu de la PS5 jusqu’à maintenant, ne vous attendez pas à ce que Sony donne tous les détails sur son système de nouvelle génération. La société pourrait se garder le prix et la date de sortie pour un autre moment. Le prix de la PS5 est toujours sujet à des fluctuations. Sony veut la lancer à un prix compétitif, mais ne veut pas non plus perdre d’argent dessus. Sony n’a pas non plus besoin d’aller trop loin sur les jeux qu’il pourrait montrer le 3 juin. L’entreprise nippone prévoit d’autres événements. Cela comprend un PlayStation State of Play qui sera centré sur les jeux de la génération actuelle et de la prochaine. Le PlayStation State of Play est prévu pour début août, mais encore une fois, ça pourrait changer du tout au tout en raison de plusieurs facteurs.”

Tom Phillips d’Eurogamer confirme également pour l’événement de Sony

Comme si cela n’était pas suffisant, une autre personne de l’industrie vidéoludique affirme que des jeux PS5 seront dévoilés d’ici la semaine prochaine : “Attendez-vous à ce que Sony fixe la date du 3 juin après son stream sur The Last of Us 2“. La question est désormais de savoir quand l’annonce aura lieu… Le géant japonais pourrait attendre demain pour hyper les joueurs durant tout le week-end ou alors en début de semaine, soit lundi prochain.