PS5 : un design audacieux avec des courbes élancées

La nouvelle console de Sony abandonne la couleur noire comme la manette DualSense.

Durant l’événement PS5 – The Future of Gaming, Sony a dévoilé l’apparence de sa nouvelle console après avoir officialisé son existence en avril 2019 dans le magazine Wired avec Mark Cerny et Jim Ryan. Celle-ci tranche radicalement avec les anciennes générations de PlayStation. La coque blanche devrait en surprendre plus d’un, mais lui donne un esthétisme moderne et luxueux. Néanmoins, en plus de mettre en avant un modèle standard intégrant un lecteur Blu-ray Ultra HD, le constructeur japonais a également montré une version numérique sans lecteur.

Une manière de couper une fois de plus l’herbe sous le pied à son concurrent Microsoft. D’ailleurs, contrairement à la fameuse Xbox Series S, qui n’a pas encore été annoncé, la PS5 et la PS5 Digital Edition n’auront aucune différence au niveau de la puissance : “L’expérience de jeu sera rigoureusement identique sur ces deux modèles de PS5, donc le choix vous appartient. Si les deux modèles présentent de légères différences de style, d’une manière générale, nous voulions doter la console d’un design audacieux, marquant et différent de toutes les anciennes générations de PlayStation.”

La PS5 en vidéo

Lancement mondial prévu pour fin 2020, mais toujours en attente d’un prix. En plus de la PS5, Sony va également vendre des accessoires : DualSense Charging Station, HD Camera, Pulse 3D Wireless Headset (casque audio) et Media Remote (télécommande).

La PS5 en images