PS5 : un concept de design pour la console de Sony

On ne sait que très peu de choses sur la future console de salon de Sony, aussi peut-on bien tout imaginer avant d'en avoir un aperçu. C'est exactement ce qu'a fait un utilisateur du forum ResetEra.

Le forum ResetEra est connu pour héberger des insiders de l’industrie vidéoludique, souvent bien renseignés. Cependant avec la console next-gen de Sony, la PlayStation 5, rien ne filtre et même sa fiche technique (processeur, GPU, RAM, SSD, rétrocompatibilité) sont soumis à de multiples suppositions. L’incertitude persistant, certains choisissent de combler l’attente en imaginant à quoi pourrait ressembler l’appareil nippon. Si c’est une habitude du côté des smartphones des grands constructeurs, qui cherchent à innover malgré un cycle de renouvellement annuel, c’est nécessairement moins courant avec les consoles qui sont commercialisées à des rythmes moins effrénés. On a cependant droit à un premier rendu aujourd’hui grâce à l’utilisateur CrimsonNocturne dans un fil de discussion (via Cowcotland) dédié aux multiples spéculations autour des consoles nouvelles générations qui sortiront dans un an.

Un design massif, mais racé

Lorsque Microsoft a dévoilé sa Xbox Series X, le design en forme de cube en a surpris plus d’un, notamment car l’imposante tour noire ressemblait davantage à une unité centrale d’ordinateur qu’à une console de salon. Cette impression a du rester avec l’auteur des différents rendus, la console étant plus massive que la version actuelle, notamment car elle est composée d’un seul morceau de plastique noir, avec peu de relief. L’auteur a conçu ce dessin en imaginant deux triangles équilatéraux superposés qui formeraient un rectangle, pour une console capable de tenir aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

Ce qu’on sait de la PlayStation 5

Nous l’écrivions plus haut : on sait peu de choses sur la future console de Sony. Concrètement, on sait que la console de Sony pourrait être présentée le 12 février lors d’un PlayStation Meeting, qu’elle serait commercialisée simultanément à la Xbox Series X, soit lors de la période des fêtes de fin d’année 2020 et qu’une PS5 Pro n’est pas à exclure des plans de Sony pour relancer l’intérêt pour sa console dans quelques années, une stratégie qui a payé avec le lancement de la PS4 Pro. Depuis la semaine dernière, on connaît également le premier titre publié sur la PS5 : Godfall. Pour ce qui est du design, il faudra encore être patient.