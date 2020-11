PS5 : Travis Scott réinvente l’art de l’unboxing

Partenaire créatif stratégique de Sony Interactive Entertainment, le célèbre rappeur américain Travis Scott a fait la promotion de la PS5 pour son lancement aux États-Unis.

Impliqué dans la stratégie publicitaire de la PS5, la rockstar du rap US s’est amusé à réaliser un unboxing de la console à sa manière afin de ne pas faire comme le commun des mortels (joueurs, journalistes et influenceurs). En ayant carte blanche sur le concept, Travis Scott propose pêle-mêle un récapitulatif des jeux annoncés sur le monolithe blanc, divers plans avec une réalisation hollywoodienne, une rencontre avec des fans, un interlude au piano par James Blake (auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur britannique) et un vibrant hommage à Pop Smoke (artiste new-yorkais assassiné en février dernier à l’âge de 20 ans dans sa résidence à Hollywood Hills).

“TS5” – Travis Scott x PS5

Une collaboration entre les marques Cactus Jack et PlayStation

La boutique officielle de Travis Scott propose depuis la fin de la semaine dernière des tee-shirts, sweat-shirts, pulls et vestes aux couleurs de PlayStation, mais également de Cactus Jack. Si les produits peuvent être commandés en France, les prix varient entre 40 à 800 dollars sachant que les frais de port sont onéreux. Le délai d’attente est également pointé du doigt par certains consommateurs étrangers. Un concours réservé uniquement aux USA permettait d’ailleurs de gagner une paire totalement exclusive de Nike Dunk Low Cactus Jack x PlayStation. Aucun modèle ne sera commercialisé dans le monde.