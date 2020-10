PS5 : tout savoir sur la rétrocompatibilité des jeux PS4

Sony affirme que la grande majorité des 4000 jeux PS4 seront jouables sur PS5 avec des améliorations et un game boost dès le lancement de la nouvelle console en novembre prochain.

Plusieurs mois après une première prise de parole sur la rétrocompatibilité des jeux PS4, Hideaki Nishino, vice-président senior de Sony Interactive Entertainment, apporte de nouvelles réponses aux joueurs concernant cette fonctionnalité sur PS5 : “Nous nous concentrons sur l’énorme catalogue de jeux sur PlayStation 4, et nous sommes heureux d’annoncer que plus de 99 % des jeux PS4 seront jouables sur PS5 dès le premier jour. Les jeux PlayStation VR font partie des milliers de jeux PS4 qui seront jouables sur PS5. Les titres PS4 sont encore meilleurs sur PS5. Certains titres PS4 verront leur vitesse de chargement augmentée sur la console PS5, et tireront également parti de la fonctionnalité de jeux boostés, offrant des taux de rafraîchissement améliorés ou plus stables. D’autres jeux avec une fréquence d’images non verrouillée ou une résolution dynamique allant jusqu’à 4K peuvent offrir un rendu plus fidèle. En outre, les jeux PS4 profiteront également de certaines des nouvelles fonctionnalités d’expérience utilisateur de la PS5, mais nous vous en dirons plus bientôt. Nous tenons également à noter que si de nombreux jeux PS4 fonctionneront sans problème sur les consoles PS5, certaines fonctionnalités qui étaient disponibles pour la PS4 pourront ne pas l’être sur les consoles PS5. De plus, certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou se comporter de manière inattendue sur PS5.”

When PS5 launches this November, more than 99% of the PS4 library will be playable on PS5. Your top backward compatibility questions, answered: https://t.co/VV4qNSa3oA pic.twitter.com/44WKSvcvae — PlayStation (@PlayStation) October 9, 2020

La rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5 et PS5 Digital Edition

PS5

Vous pouvez jouer aux versions numériques de vos jeux PS4 compatibles que vous avez téléchargés sur le PlayStation Store sur PS4, PS5, le Web ou l’application mobile PlayStation

Vous pouvez également utiliser des disques de jeu PS4 physiques

Tous les jeux PS4 rétrocompatibles inclus dans le PS Plus ou le PS Now fonctionneront sur PS5 (ils ne profiteront pas de la fonctionnalité de jeux boostés de la PS5 lors du streaming)

Lorsque vous vous connectez sur PS5 avec votre compte pour PlayStation Network, vous verrez automatiquement votre bibliothèque de contenus PS4 joués dans le menu

N’oubliez pas d’installer systématiquement la dernière mise à jour logicielle disponible pour votre PS5 et d’appliquer tous les correctifs disponibles pour le jeu

PS5 Digital Edition

Vous pourrez jouer aux versions numériques de vos jeux PS4 compatibles sur PS5 Digital Edition. Il s’agira de jeux numériques compatibles PS4 que vous avez déjà achetés, ou que vous prévoyez d’acheter via le PlayStation Store sur PS4, PS5, le Web ou l’application mobile PlayStation

Comme il n’y a pas de lecteur Blu-ray Ultra HD, vous ne pourrez pas jouer à vos jeux PS4 physiques sur PS5 Digital Edition

Tous les jeux PS4 rétrocompatibles inclus dans le PS Plus ou le PS Now fonctionneront sur PS5 (ils ne profiteront pas de la fonctionnalité de jeux boostés de la PS5 lors du streaming)

Vous pouvez transférer des jeux numériques et des données sauvegardées depuis une console PS4 vers une console PS5 grâce au transfert de données en Wi-Fi

Vous pouvez accéder à des jeux PS4 sur une console PS5 directement depuis un système de stockage étendu

Lorsque vous vous connectez sur PS5 avec votre compte pour PlayStation Network, vous verrez automatiquement votre bibliothèque de contenus PS4 joués dans le menu

N’oubliez pas d’installer systématiquement la dernière mise à jour logicielle disponible pour votre PS5 et d’appliquer tous les correctifs disponibles pour le jeu

Les jeux PS4 qui ne fonctionneront pas sur PS5

“Si elle exclut les démos, médias et applications qui ne sont pas des jeux, cette liste est susceptible d’évoluer.”

DWVR

Afro Samurai 2 : Revenge of Kuma – Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson : The Journey

We Sing

Hitman Go : Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Chimparty

Frantics

Hidden Agenda

Melbits World

Knowledge Is Power

Knowledge Is Power : Decades

That’s You

Wordhunters

Ticket To Ride

PS4 vers PS5 : les transferts et les sauvegardes

Vous pouvez transférer des jeux numériques, des données et des sauvegardes de jeu d’une console PS4 à une console PS5 en utilisant des câbles LAN ou en vous connectant sans fil (Wi-Fi)

Si vous avez déjà stocké des jeux PS4 et des données de jeu dans l’appareil de stockage USB externe connecté à votre PS4, vous pouvez les transférer sur la PS5 à l’aide de ce même appareil

Si vous êtes abonnés PS Plus, vous pouvez également synchroniser les sauvegardes de jeux PS4 sur PS5 grâce au stockage dans le cloud

La possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre une version PS4 et une version PS5 du même jeu est une décision propre au développeur, et variera titre par titre pour les jeux intergénérationnels

“Pour Spider-Man : Miles Morales, lorsque les joueurs décideront de passer de la PS4 à la PS5, leurs sauvegardes de jeu seront transférées. Sackboy : A Big Adventure prendra également en charge le transfert des sauvegardes de jeu de la PS4 à la PS5 dans une mise à jour qui sera disponible peu après la sortie du jeu.”

Les limites de la rétrocompatibilité sur PS5