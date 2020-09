PS5 : tout ce que l’on sait de la console next-gen de Sony

À chaque lancement d'une nouvelle génération de console de jeux vidéo se posent les mêmes questions. Et celles-ci ne concernent pas uniquement la console en elle-même. Composants, accessoires, jeux, services, autant d'éléments intéressants. Quid de la PS5 ?

La PlayStation 5 fera ses débuts avant la fin de l’année 2020. La concurrente de la Xbox Series X ne s’est pas encore totalement dévoilée. Caractéristiques techniques, accessoires, prix, date de sortie, jeux, services, l’on sait déjà un certain nombre de choses de manière officielle mais il reste encor certaines inconnues. On fait le point sur ce gros dossier.

Caractéristiques techniques

Tout d’abord, il faut savoir que lorsque l’on parle de PlayStation 5 au sens général, cela regroupe deux modèles, la PS5 et la PS5 Digital Edition. Celles-ci sont identiques à un détail près : la présence dans la première d’un lecteur Blu-ray. On retrouvera le même design, en noir et blanc, avec des formes très arrondies, pour un résultat très futuriste. La console peut être utilisée à l’horizontale comme à la verticale, pour s’intégrer dans tous les intérieurs. On fera cependant attention aux mensurations de la bête, qui n’ont pas été communiquées officiellement. Elle devrait être plus imposante que sa concurrente la Xbox Series X.

Si l’on plonge maintenant dans les entrailles de cette console, on retrouve un processeur AMD Ryzen Zen 2 x86-64 (8 cœurs, 16 threads, fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz), un GPU AMD RDNA 2 (36 CUs, fréquence variable jusqu’à 2,23 GHz, 10,28 TFLOPS), 16 de RAM GDDR6 et un SSD de 825 Go. Côté connectique, un port USB-C et un USB-A à l’avant, un HDMI 2.1 à l’arrière, un lecteur Blu-ray 4K UHD (pour le modèle classique, comme on l’a dit). Le tout compatible Audio 3D grâce à la puce Sony Tempest.

Le SSD de la PS5 est remarquable. C’est un SSD ultra-rapide PCIe 4.0 offrant jusqu’à 5.5 Go/s en lecture. Pour réduire les temps de chargement à néant, ou presque, et offrir des sensations d’immersion impressionnantes. Plus globalement, c’est toute l’architecture interne de la PS5 qui lui confère des performances de très haute volée. Selon le patron d’Epic Games, à qui l’on doit l’Unreal Engine et Fortnite Battle Royale, la PS5 serait “de loin supérieure à tout ce que l’on peut trouver sur PC”, au niveau du stockage.

Et ce n’est pas tout. Le ray tracing sera de la partie, géré au niveau matériel, grâce à l’architecture RDNA 2 de AMD. Jeux 4K et jusqu’à 120 Hz. Pour l’heure, cependant, Sony s’est limité à des démonstrations en 4K à 30 images par seconde. Nul doute que la PS5 en a encore sous le pied. La consommation est aussi un élément important avec tout appareil électronique. Selon Sony, en veille, elle ne consomme que 0,5 W.

Si le SSD interne ne suffit pas, sachez que la PS5 est compatible avec les disques durs externes USB. Mais pour jouer, il faudra copier le jeu sur le SSD interne. Il sera aussi possible d’ajouter directement un SSD interne M.2 en ouvrant le boîtier, un SSD qui devra être au moins aussi rapide, avec 5;5 Go/s en lecture donc. Une liste de SSD compatibles sera communiquée au lancement.

L’immersion est un élément très important pour une bonne expérience de jeu. Celle-ci passe aussi par le son et là, le nouveau moteur audio 3D de Sony Tempest Engine devrait faire de vrais miracles pour un rendu sonore à couper le souffle.

Manettes

Qui dit console dit manette. Sur la PS5, il faudra dire bonjour à la DualSense en lieu et place de la DualShock. Les gâchettes L2 et R2 deviennent adaptatives avec un vrai retour de force. Et cela devrait “changer la donne” selon nombre de développeurs. Le système de vibration est lui aussi plus précis.

Côté technique, la batterie a été augmentée, 1 560 mAh, selon une fuite (contre “seulement” 1 000 mAh pour la DualShock 4) et un port USB-C. On retrouve aussi un micro intégré – pour piloter un assistant intelligent ? -. Adieu le bouton Share, bienvenue le bouton Create – dont la fonctionnalité reste encore très mystérieuse -.

À noter, la DualShock 4 n’est pas encore prête à prendre la poussière dans un placard. Elle sera compatible avec la PS5 mais ne pourra pas permettre de jouer aux jeux PS5 exclusifs. Seuls les jeux PS4 seront jouables avec. Les autres accessoires, comma la PlayStation Camera, seront eux aussi compatibles.

Quid des jeux ?

Une console ne serait rien sans jeux. Sony déclarait il y a peu que la PS5 sera compatible avec “une très grande majorité des plus de 4 000 jeux PS4”. Cette rétrocompatibilité devrait faciliter l’achat de la console, à n’en point douter. Bien évidemment, un certains nombres de titres pour la PS5 seront aussi de la partie. Avec de nombreux exclusivités, notamment, temporaires ou non.

Attention cependant, le prix des jeux risque d’augmenter. 2K Games annonçait par exemple un prix de lancement de 75€ pour les versions PS5 et Xbox Series X de 2K21 contre 70€ pour les versions PS4 et Xbox One.

Interface utilisateur, le grand ménage

L’interface logicielle de la PS5 fait peau neuve, avec notamment des couleurs plus sombres. Un design qui mise sur la simplicité d’utilisation et la fluidité. Certaines nouveautés purement fonctionnelles devraient aussi faire leur apparition, comme la possibilité de lancer facilement des jeux multijoueurs depuis l’interface sans lancer le jeu individuellement.

Il devrait aussi être possible de reprendre sa partie directement comme l’on reprend son film ou l’épisode de sa série du moment sur Netflix et consort. Voilà qui devrait être très pratique.

Accessoires

Les fabricants de console, on le sait, gagnant énormément avec les accessoires. Une première série a déjà été dévoilée. Il y aura notamment le casque audio sans-fil 3D Pulse. La caméra HD se voit remise au goût du jour, accessoire assez indispensable pour les streamers mais aussi pour les amateurs de réalité virtuelle avec le PS VR.

Les consoles de salon sont aussi aujourd’hui très tournée vers le multimedia. Sony commercialisera logiquement une télécommande officielle. Avec un bouton TV et un micro intégré.

Date de lancement et tarifs

Sony n’a toujours pas communiqué la date de lancement officielle mais elle sera disponible pour les fêtes de fin d’année. Même si cela doit se faire avec des précommandes limitées à un exemplaire par foyer. L’objectif est, malgré le contexte difficile de crise sanitaire qui a perturbé la production, de commercialiser la console en même temps que Microsoft et sa Xbox Series X.

La question du prix est délicate. Sony a eu quelques difficultés à positionner sa console next-gen. Malgré les composants très performants, notamment le SSD, très onéreux, le géant Sony veut rester agressif, et surtout ne pas se positionner trop au-dessus de Microsoft. Il y a de fortes chances qu’elle soit proposée à des tarifs similaires, aux alentours de 500€ pour le modèle classique. La version Digital Edition, quant à elle, pourrait descendre à 400 ou 450€.

À titre d’information, les Xbox Series S et Series X seront disponibles le 10 novembre 2020 à 299€ et 599€ respectivement.