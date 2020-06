PS5 : Sony veut que les prochains jeux sur PS4 soient obligatoirement rétrocompatibles

L'ensemble des jeux désirant être certifiés pour la PS4 devront obligatoirement être compatibles avec la PS5 après le 13 juillet prochain.

Alors que les équipes de Sony Interactive Entertainment travaillent d’arrache-pied pour porter la grande majorité des jeux PS4 sur PS5, une documentation interne diffusée aux partenaires de PlayStation et récupérée par nos confrères de chez Eurogamer explique que les développeurs doivent désormais faire en sorte que les nouveaux jeux PS4 tournent sans problème sur PS5 avec des fonctionnalités similaires. Ces derniers auront accès à un outil leur permettant de tester et certifier la rétrocompatibilité de leur future création, mais le constructeur japonais s’engage à les aider en cas de problèmes.

Les nouveaux jeux PS4 devront tous fonctionner sur PS5

Si un jeu a été soumis à Sony avant le 13 juillet prochain, tout nouveau patch ou remaster après cette date ne nécessitera pas de compatibilité PS5, mais il est fortement recommandé. Si un jeu a été soumis à Sony après le 13 juillet 2020, tout nouveau patch ou remaster de ce jeu devra conserver la compatibilité PS5. Une fois qu’un jeu est compatible avec la PS5, il doit le rester. A noter que The Last of Us 2 et Ghost of Tshushima seront totalement jouables sur PS5 même si la certification de Sony n’était pas encore une réalité. Comme l’avait déjà suggéré Jim Ryan, le patron de SIE, le but est d’assurer une transition vers la nouvelle génération de manière rapide, sans pour autant frustrer les joueurs.