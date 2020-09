PS5 : Sony vante les qualités du moteur audio et la rapidité du SSD

Avec sa nouvelle console, le constructeur japonais Sony souhaite plonger les joueurs au cœur d’une expérience de jeu sans précédent.

Suite à la diffusion du spot publicitaire se focalisant sur les fonctionnalités immersives de la PS5, le service marketing et communication de la firme nippone a encore une fois donné la parole aux spécialistes de l’industrie vidéoludique : “Que ce soit grâce aux gâchettes et au feedback haptique de la DualSense, à la vitesse du SSD ou encore à l’immersion rendue possible par le Tempest 3D AudioTech, nous voulons que les joueurs puissent se perdre dans tous les jeux PS5 qu’ils auront entre les mains. Afin de vous fournir des exemples concrets, nous avons demandé aux développeurs du monde entier de partager leurs ressentis concernant la vitesse du SSD de la PS5 et le Tempest 3D AudioTech et de ce que cela implique pour l’avenir des jeux vidéo.”

Expérimentez un nouveau monde immersif sur PS5

Les technologies de la PS5 vont procurer une immersion à couper le souffle aux joueurs : “Des graphismes exceptionnels. Explorez des univers à la vitesse de la lumière. Décuplez vos sensations avec le retour haptique. Ressentez des effets de force avec les gâchettes adaptatives. Voyez par le son avec l’audio 3D.”

Les développeurs s’expriment sur la vitesse du SSD et le Tempest 3D AudioTech de la nouvelle console de Sony