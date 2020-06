PS5 : Sony reporte la présentation numérique des jeux de la console

Suite aux terribles événements se déroulant aux États-Unis, Sony préfère reporter son événement PS5 qui était prévu pour la fin de la semaine.

Depuis le décès de l’afro-américain George Floyd lors d’une interpellation par un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota, des manifestations et de violentes émeutes contre le racisme et les violences policières ont éclaté aux États-Unis. Alors que le climat est extrêmement tendu, le mouvement Black Lives Matter (la vie des noirs compte) a repris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, notamment grâce aux acteurs, sportifs et autres personnalités publiques, mais également de nombreuses sociétés, dont celles de l’industrie vidéoludique comme Sony Interactive Entertainment : “Nous dénonçons le racisme systémique et la violence contre la communauté noire. Nous continuerons à travailler pour un avenir marqué par l’empathie et l’inclusion et nous nous tenons aux côtés de nos créateurs, joueurs, employés, familles et amis noirs.”

En plus de ce soutien contre le racisme via la marque PlayStation, le constructeur japonais Sony a décidé de repousser la présentation numérique des jeux PS5 qui devait avoir lieu ce jeudi à une date encore indéterminée : “Nous avons décidé de reporter l’événement PS5 prévu pour le 4 juin prochain. Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier soient impatients de voir les jeux PS5, nous ne pensons pas que ce soit le moment de faire la fête et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre.”

Les studios de Sony Interactive Entertainment se mobilisent également