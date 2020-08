PS5 : Sony proposera le meilleur line-up de l’histoire de PlayStation

Si la situation sanitaire mondiale est au plus mal depuis plusieurs mois, le constructeur japonais confirme une nouvelle fois que la PS5 ne sera pas repoussée à 2021.

Eric Lempel, le responsable marketing de Sony Interactive Entertainment, est confiant concernant le line-up de lancement de la PS5 : “Nous lancerons la console cette année – c’est certain – et, nous allons nous assurer de proposer toute la magie et l’excitation des lancements que nous avons eus dans le passé. Une fois que nous en avons fini avec toutes les fonctionnalités de la console, ce qui en fait un véritable produit de nouvelle génération, c’est le contenu. Celui de la fenêtre de lancement et au-delà est incroyablement enthousiasmant. Je dirais qu’il s’agit du meilleur line-up que nous ayons jamais eu dans l’histoire de PlayStation, que cela soit nos studios first-party et nos partenaires de différents éditeurs à travers le monde. Nous avons révélé une partie du contenu, et naturellement il y en a davantage à venir. Mais la façon dont les développeurs peuvent interagir avec cette plateforme et créer de nouvelles expériences avec une propriété intellectuelle établie ou non, c’est terriblement excitant.”

"If the world was in a normal place, we would be out there with demo stations at different events, with the ability for consumers to interact with PS5, and really understand what we are talking about." https://t.co/NWYn3InZLa — GamesIndustry (@GIBiz) August 20, 2020

La première publicité de la PS5 a officiellement lancé le coup d’envoi de la campagne de séduction de la console : “L’annonce est unique. Elle est presque entièrement générée par ordinateur, avec un acteur qui a été filmé chez lui pour une partie. Elle a ensuite été créée par différentes personnes du monde entier, avec l’équipe marketing à un endroit, le réalisateur à un autre, et a ensuite été travaillée par plus de 70 artistes de différentes disciplines d’effets visuels. Tous ceux qui ont vu la réalisation de The Mandalorian auront une bonne idée de la façon dont elle a été faite. C’est l’occasion de célébrer le début d’une nouvelle génération et ce n’est que le début. Vous pouvez donc considérer ce spot comme le premier d’une série de plusieurs publicités. Nous espérons qu’il sera de grande qualité, qu’il captera l’imagination du spectateur et qu’à partir de là, il deviendra plus grand et meilleur.”

Sony explique le slogan “Play Has No Limits”

Eric Lempel détaille la création du slogan de la PS5 : “Ces dernières années, nous avons mondialisé l’entreprise de plusieurs façons, et l’une des choses que nous voulions faire en prévision de la prochaine génération de consoles était de créer un slogan unique permettant d’unifier la marque. C’est vraiment important car il résistera à l’épreuve du temps et deviendra une partie importante de la marque et de la communication de l’entreprise. Nous avons travaillé longtemps sur ce sujet et nous avons vraiment réfléchi à ce que nous pourrions utiliser et qui résonnerait à l’échelle mondiale. Naturellement, il sera traduit et localisé dans toutes les différentes langues du monde… Mais quel est le sentiment que nous voulons transmettre qui représente vraiment l’ambition que nous avons en tant que PlayStation, et qui représente vraiment les produits que nous offrons ? C’est donc ainsi que nous avons imaginé Play Has No Limits. Nous pensons qu’il s’appuie sur un peu de tout ce que nous faisons en tant que marque PlayStation. Nous repoussons toujours les limites – c’est l’un des principes de notre marque – nous cherchons toujours à offrir des expériences nouvelles et passionnantes, et ce slogan montre vraiment que nous n’allons pas arrêter de le faire.“