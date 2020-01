PS5 : Sony pourrait proposer deux modèles et deux coloris

La nouvelle console PlayStation du constructeur nippon Sony ne devrait pas dépasser les 500 euros.

Si Sony Interactive Entertainment est encore discret sur la PS5 (logo, SSD, Blu-ray Ultra HD, Ray Tracing, 4K/8K, 3D audio, fonctionnalités haptiques, gâchettes adaptives, rétrocompatibilité PS4, réalité virtuelle, cloud gaming, architecture AMD), les fans de la marque japonaise n’arrêtent pas d’en parler sur les forums et les réseaux sociaux. Alors que certains attendent toujours qu’un PlayStation Meeting soit annoncé d’ici les prochaines semaines afin d’avoir des informations inédites sur la console, un insider anonyme mais considéré comme “plus que fiable” a récemment contacté nos confrères de GamerGen afin de dévoiler ce qui serait prévu pour le lancement de la PS5 en Europe.

Les prix de la PS5 pour fin 2020

PS5 500 Go noire : 449,75 euros

PS5 500 Go blanche : 449,75 euros

PS5 500 Go (édition spéciale) : 449,75 euros

PS5 1 To noire : 499,75 euros

PS5 1 To blanche : 499,75 euros

A noter que trois différentes DualShock 5 seraient vendues à 59,89 euros. Eric de Brocart (aka MaGiXieN), le directeur de la publication chez GamerGen, accorde toute sa confiance à l’insider qui l’a contacté : “Je n’ai rien créé, j’ai juste reporté ce que j’ai lu sur le document original. J’ai même les références produits, mais je ne les diffuseraient pas pour ne pas balancer l’enseigne et ma source (…) Nous verrons bien en temps et heure (…) Ma publication d’images de Motorstorm 3, avant qu’il ne soit annoncé, reste un must dont Sony se serait bien passé. A l’époque, cela avait même complètement bousculé sa présentation à l’E3.”

Un événement PS5 planifié pour le 29 février ?

Le fameux PlayStation Meeting dédié à la nouvelle console de Sony pourrait avoir lieu d’ici les prochaines semaines. A en croire le calendrier des événements ayant lieu le mois prochain dans le nouveau Sony Hall à New York, un certain événement privé aura lieu d’ici fin février. Alors que de nombreuses rumeurs annoncent une conférence PS5 à plusieurs dates différentes en février, cela ne serait pas totalement improbable.