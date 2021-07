PS5 : Sony offre six mois d’accès gratuit à Apple TV+

Le service de vidéo à la demande Apple TV+ est accessible gratuitement pendant six mois sur PS5.

Avant le 22 juillet 2022, les possesseurs de PS5 peuvent obtenir six mois d’accès gratuit à la plateforme de streaming Apple TV+ pour découvrir une multitude de créations originales (The Morning Show, Servant, Ted Lasso, Téhéran, Mythic Quest, Histoire de Lisey et Central Park, On the Rocks, The Banker, Palmer, Cherry, USS Greyhound, Beastie Boys Story, Billie Eilish : The World’s A Little Blurry, Mariah Carey’s Magical Christmas Special, Foundation, Severance, Invasion, Mr. Corman, The Tragedy of Macbeth, Killers of the Flower Moon, Finch et Coda ou encore Blush). A noter que de nouveaux films et séries Apple Originals sont disponibles chaque mois.

PS5 🤝 Apple TV+ A perfect match. Watch Ted Lasso, See, Mythic Quest and more with 6 months extended trial access: https://t.co/NR74pztq4M pic.twitter.com/ttjzOY84wk — PlayStation (@PlayStation) July 23, 2021

Sony résume cette offre exclusive de la plus belle des manières : “Le meilleur du gaming. Le meilleur du divertissement. Rassemblés comme jamais auparavant.”

Essai d’Apple TV+ sur PS5 : voici comment profiter de l’offre exclusive

Cherchez l’application Apple TV dans la barre de recherche de votre console PS5 ou dans “Toutes les applications” sur le Portail multimédia

Téléchargez et ouvrez l’app Apple TV, puis suivez les instructions à l’écran

Connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, créez-en un

Profitez de vos six mois d’accès gratuit à Apple TV+

Apple TV+ peut être renouvelé à la fin de la période d’essai pour 4,99 euros par mois jusqu’à résiliation.