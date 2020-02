PS5 : Sony n’est pas encore prêt, les fans vont devoir être patients

La présentation officielle de la nouvelle PlayStation du constructeur japonais Sony se fait plus que désirer.

Si certains insiders annoncent depuis de nombreux mois que Sony Interactive Entertainment va enfin passer à l’action pour la PS5 avec un PlayStation Meeting à New York durant le mois de février, l’éditeur nippon vient de contredire tout cela avec un site officiel qui signale que rien n’est prévu dans l’immédiat concernant la nouvelle console de la famille PlayStation : “Nous avons commencé à partager certaines des incroyables fonctionnalités que vous pouvez attendre de la PS5, mais nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler complètement la nouvelle génération PlayStation. Inscrivez-vous à notre newsletter pour être parmi les premiers à découvrir nos annonces, y compris des informations sur la date de sortie de la PS5, son prix et la liste des jeux prévus à son lancement.”

Cette communication totalement transparente montre que les pontes de SIE ne veulent pas éclipser trop vite la fin de l’ère PS4 avec la PS5 alors qu’il reste encore plusieurs grosses productions à venir sur cette machine comme The Last of Us 2 de Naughty Dog, Ghost of Tsushima de Sucker Punch, Dreams de Media Molecule ou encore Nioh 2 de Team Ninja.

Le prix de vente de la PS5 est évoqué par Sony

Durant le dernier bilan financier de Sony, Hiroki Totoki a été questionné par les investisseurs sur la stratégie commerciale de la PS5 et notamment son prix. Le directeur financier a joué avec les mots pour les rassurer, tout en glissant un message subliminal à Microsoft : “Premièrement, nous devons absolument contrôler le coût de la main-d’œuvre et le coût du personnel. Quant à la montée en production initiale, combien pouvons-nous préparer au départ. Nous allons travailler sur la production et les ventes, et nous devrons préparer le bon volume pour le lancement. Pour ce qui n’est pas très clair ou visible, c’est au niveau de la concurrence, il est donc très difficile de discuter de quoi que ce soit quant au prix maintenant, et selon le prix de vente, nous devrons déterminer le type de promotion que nous allons mettre en place et combien nous sommes prêts à payer pour celle-ci. C’est donc une question d’équilibre, et parce que c’est une question d’équilibre, il est très difficile de dire quoi que ce soit de concret à ce stade. Mais quand j’ai parlé d’une transition en douceur, nous voulons dire que nous choisirons l’approche optimale et que nous essaierons d’avoir le meilleur équilibre afin d’être rentable sur l’ensemble du cycle de vie du produit.“