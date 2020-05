PS5 : Sony invite les fans à une présentation numérique des jeux

Les premiers jeux PS5 seront officiellement dévoilés le 4 juin prochain à 22h.

Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment, annonce qu’il va enfin être le temps de voir à quoi vont ressembler les jeux sur PS5 et surtout quels seront les titres qui accompagneront la console dès la fin de l’année (un mix entre first-party, second-party et third-party) : “Nous avons partagé des spécifications techniques et présenté la nouvelle manette sans fil DualSense. Mais que serait le lancement d’une console sans jeux ? C’est pour cette raison que je suis ravi de vous dire que vous aurez bientôt un aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer à la sortie de la PS5 en fin d’année. Les jeux prévus sur PS5 sont ce que l’industrie a de mieux à offrir. Ils ont été conçus par des studios novateurs dans le monde entier. Ces studios, qu’ils soient grands ou petits, récents ou non, travaillent d’arrache-pied pour développer les jeux capables de montrer tout le potentiel de la console. Cette présentation numérique durera un peu plus d’une heure et, pour la toute première fois, nous pourrons ressentir toutes ces émotions en même temps. Le manque d’événements physiques nous a donné l’opportunité unique de penser différemment pour vous faire voyager avec nous et, avec un peu de chance, vous faire sentir plus proches de nous que jamais. Cet article fait partie de notre série de mises à jour sur la PS5 et n’ayez crainte, nous aurons encore beaucoup de choses à partager avec vous après la présentation de la semaine prochaine. J’espère que vous serez fiers de nous.”

PS5 – The Future of Gaming, un teaser pour la présentation numérique de Sony

Rendez-vous jeudi prochain à 22h sur Twitch et YouTube.