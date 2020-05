PS5 : Sony aurait de nombreux jeux à présenter pour sa nouvelle console

Plusieurs jeux (first-party et éditeurs tiers) devraient être présentés dans le cadre de la potentielle conférence numérique de Sony dédiée à la PS5 en juin prochain.

Avec la diffusion inattendue de la démo technique de l’Unreal Engine 5 sur PS5 au début de la semaine, les joueurs comme la presse spécialisée sont désormais convaincus que le constructeur japonais Sony va accélérer sa communication autour de sa nouvelle console. Alors que Jason Schreier de Bloomberg (ex-Kotaku) et Jeffrey Grubb de VentureBeat parlait récemment d’une présentation de la PS5 pour le mois de juin prochain, ce dernier a rajouté depuis quelques heures qu’il faut s’attendre à une liste entière de jeux et qu’il y en aura beaucoup.

La PS5 et ses jeux enfin dévoilés en juin ?

Si l’homme est assez fiable et n’est pas un inconnu dans l’industrie vidéoludique, les pincettes sont quand même de rigueur dans l’immédiat. On peut néanmoins s’attendre à un mix entre les jeux des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios et des exclusivités de plusieurs studios partenaires ainsi que les éditeurs tiers. Certaines rumeurs parlent d’une collaboration avec l’éditeur nippon Konami pour relancer la licence Silent Hill avec Japan Studio ou encore un jeu annoncé l’année dernière qui serait exclusivement jouable sur PS5 (GhostWire : Tokyo de Tango Gameworks ?).

Rappelons cependant que les plans peuvent toujours changer et même à la dernière minute. Le milieu des jeux vidéo, mais pas que, est actuellement soumis à de nombreux imprévus à cause de la pandémie du Covid-19. Dans tous les cas, Sony ne peut désormais que miser sur l’été pour parler de sa nouvelle console et affronter Microsoft et la Xbox Series X sur le terrain du prix (399 euros vs 499 euros ?).