PS5 : Sony annonce que la majorité des jeux PS4 seront jouables avec la rétrocompatibilité

Le constructeur japonais éclaircit les zones d'ombres concernant la rétrocompatibilité PS4 sur PS5.

Après la conférence de Mark Cerny dédiée à l’architecture de la PS5, Hideaki Nishino, vice-président senior de Sony Interactive Entertainment, a créé un quiproquo sur la rétrocompatibilité de la nouvelle PlayStation en déclarant : “Nous sommes heureux de confirmer que les fonctionnalités de rétrocompatibilité sont opérationnelles. Nous avons récemment examiné le classement des 100 titres PS4 sur lesquels les joueurs ont passé le plus de temps, et la quasi-totalité d’entre eux devraient être jouables au lancement de la PS5. Avec plus de 4000 jeux publiés sur PS4, nous continuons les tests et étendrons la rétrocompatibilité au fil du temps.”

La douche froide pour de nombreux fans qui pensaient devoir s’attendre à seulement 100 jeux PS4 jouables sur PS5 au lancement… Face au tremblement de terre sur les réseaux sociaux, Nishino-san a rapidement réparé son erreur en apportant des précisions qui rassurent les fans de la marque nippone : “Avec tous les jeux incroyables du catalogue de la PS4, nous avons consacré des efforts importants pour permettre à nos fans de jouer leurs favoris sur PS5. Nous pensons que la grande majorité des plus de 4000 titres PS4 sera jouable sur PS5. Nous prévoyons que les titres rétrocompatibles fonctionnent à une fréquence boostée sur PS5 afin qu’ils puissent bénéficier de fréquences d’images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Nous évaluons actuellement les jeux titre par titre pour repérer les problèmes nécessitant un ajustement de la part des développeurs de logiciels d’origine. Dans sa présentation, Mark Cerny en a donné un aperçu avec les 100 titres PS4 les plus joués, démontrant notre dévouement envers la rétrocompatibilité. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous apprêtons à en tester des milliers d’autres à l’approche du lancement. Nous fournirons des mises à jour sur la rétrocompatibilité, ainsi que beaucoup plus de nouvelles sur la PS5, dans les mois à venir“. Les équipes de Mark Cerny au sein de Sony travaillent pour rendre jouable l’intégralité ou presque des jeux PS4 sur PS5 avec de nombreuses nouveautés techniques.

Même combat pour Microsoft avec la rétrocompatibilité sur Xbox Series X

Si la firme de Redmond se vantait d’avoir pris de l’avance à l’époque de la Xbox One, tout porte à croire que les équipes de l’éditeur américain ont encore beaucoup de travail pour proposer une rétrocompatibilité totale sur la nouvelle Xbox : “À ce jour, nous avons passé plus de 100.000 heures à tester vos jeux préférés de la Xbox One, y compris les jeux Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles existants, sur la Xbox Series X. Alors que nous sommes encore en cours de validation, nous pouvons confirmer que des milliers de jeux seront jouables au lancement“. Concernant la PS5, Mark Cerny n’a jamais fermé la porte à la PS1, PS2 et PS3. Une surprise est donc encore possible.