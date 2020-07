PS5 : Sony accroît la production de consoles pour répondre à une hausse de la demande

Nihon Keizai Shinbun (ou Nikkei), le premier quotidien économique japonais, et Bloomberg, groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l’information économique et financière, annoncent que Sony comptait produire six millions de PS5 avant la fin de l’année fiscale (mars 2021). Mais cela appartient désormais au passé car les plans ont changé à cause de la pandémie de Covid-19 et du confinement. L’objectif est désormais de produire près de 10 millions de PS5 avant la fin de l’année, soit une augmentation de 50%, car la demande s’est fortement décuplée face à la situation actuelle. Néanmoins, même en boostant la fabrication de consoles, Sony pourrait ne pas être en mesure de proposer suffisamment d’unités dans les rayons des magasins pendant la période des fêtes en raison des contraintes d’expédition.

Published: Sony boosting PS5 production; latest is 5 million by September & another 5 million between Oct-Dec. Most part of latter 5 million is for early 2021 stock due to logistics challenge. Sony wants to avoid Nintendo-like post-launch low stock problem.https://t.co/ZPDUpNSdos

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) July 15, 2020