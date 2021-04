PS5 : Returnal se montre une dernière fois en vidéo

Le TPS aux mécaniques de rogue-like exclusif à la PS5 s'offre une bande-annonce de lancement.

Encore appelé au front pour promouvoir Returnal, le directeur créatif Harry Krueger affirme avec entrain qu’il est heureux d’avoir pu créer une telle licence avec l’aide de Sony Interactive Entertainment : “C’est sans conteste notre projet le plus ambitieux et le plus audacieux à ce jour. C’était très amusant de transposer notre fameux style de bullet hell en TPS, tout en le mélangeant avec des éléments de narration et de rogue-like pour la toute première fois. Nous sommes convaincus que le résultat est tout à fait unique. C’est une expérience à la fois familière et inédite, qui – nous l’espérons – parlera autant à nos fans de longue date qu’aux nouveaux venus. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli avec Returnal, et nous ne pouvions pas imaginer une meilleure façon de nous lancer sur la nouvelle génération de consoles et de commencer une nouvelle page de l’histoire de Housemarque. Merci à tous pour votre soutien inflexible pendant toutes ces années.”

Explore the changing Atropos with Selene.

Bien plus qu’un simple AA à petit budget comme certains peuvent encore le penser, cette exclusivité PS5 va chambouler les joueurs au niveau de son histoire et sa narration : “Dans Returnal, l’une des thématiques centrales est la réponse à l’appel du vide. Notre personnage principal, Selene, reçoit un mystérieux message en provenance d’Atropos. N’écoutant ni son intuition ni les ordres d’Astra, elle ressent le besoin irrépressible d’aller enquêter. Le résultat ? Son vaisseau Helios atterrit en catastrophe sur ce terrain extraterrestre, et Selene se retrouve prisonnière d’un cycle cauchemaresque de mort et de renaissance. Son seul espoir consiste à briser le cycle… avant que le cycle ne la brise. De la même manière, une fois que Selene se retrouve prise au piège sur Atropos, sa curiosité insatiable et sa détermination inflexible l’aident à persévérer. Ainsi, elle enchaîne les analyses et les expérimentations avec toutes sortes d’appareils extraterrestres, des technologies oubliées, des objets étranges, la faune locale et même des parasites aux propriétés imprévisibles. Pour survivre, elle devra explorer la planète et compléter son arsenal. Ainsi, elle trouvera les réponses à ses questions et parviendra, peut-être, à résoudre les mystères d’Atropos.”

Les conseils de Housemarque pour survivre sur la planète Atropos

Retournez toutes les pierres extraterrestres : La planète grouille de secrets qui récompenseront les explorateurs les plus intrépides comme des reliques, consommables et mystérieux appareils. Chaque cycle sera une expérience unique, et vous pourrez constamment compter sur votre carte pour vous aider à évoluer jusqu’à la prochaine étape. Vous pouvez aller tout droit vers votre objectif principal, mais vous aurez plus de chances de réussir si vous explorez votre environnement et si vous restez à l’affût des portes secrètes, des leviers cachés et des juteuses récompenses hors des sentiers battus

Des trésors, des risques et des choix : Il y a de nombreux objets à collecter durant votre périple, mais pensez à lire attentivement les descriptions avant de tout ramasser. Tout ce que vous trouvez ne sera pas forcément à votre avantage, car quelques objets sont associés à un certain degré de risques. Prenez par exemple les Parasites, qui offrent toujours un effet positif (comme régénérer vos PV quand ils sont faibles), mais aussi un négatif (les ennemis tués font apparaître des balles en guise de vengeance !). Ou encore les conteneurs nocifs, qui risquent de provoquer un dysfonctionnement lorsqu’on les ouvre. Par exemple désactiver votre tir alternatif ou augmenter le délai de récupération de votre attaque en mêlée. Il est donc très important de vous demander jusqu’où vous voulez aller et quels risques vous voulez prendre pour survivre. Si ça semble effrayant, n’oubliez pas que votre audace peut aussi être grandement récompensée, car certains objets peuvent retourner ces possibles points faibles en avantages. Trouvez par exemple une Capsule dénutrie et tout d’un coup, vous infligez plus de dégâts de vacillement pour chaque parasite équipé ! Ou, à nouveau, Ongle fractal, qui augmente les dégâts que vous infligez quand votre combinaison fonctionne mal. Envisagez donc toutes les options et tous les styles de jeu, car vous pourriez trouver la combinaison qui vous donnera l’avantage

Se déplacer en permanence : Sur Atropos, le danger peut provenir de partout. Le bullet hell que nous aimons tant est encore plus spectaculaire en vue troisième personne, mais cela donne lieu à un style de jeu basé sur l’esquive, qui mettra à l’épreuve votre orientation et votre maîtrise des commandes. Voici quelques conseils pour vous aider à survivre dans le feu de l’action. Bouger est indispensable. Assurez-vous donc de maîtriser tous les déplacements possibles et tous les outils dont vous disposez. Utilisez le tir à la hanche pour garder un bon aperçu de votre environnement, et le tir visé pour une meilleure précision ou pour toucher les points faibles de l’ennemi. N’oubliez pas les attaques en mêlée pour faire chanceler les ennemis de grande taille ou éradiquer ceux de petite taille plus facilement. Déclenchez votre tir alternatif régulièrement et pensez à utiliser vos objets consommables. Et, bien sûr, utilisez la ruée, car en plus de vous permettre d’esquiver rapidement les attaques, elle permet de passer à travers les projectiles ennemis sans subir de dégâts. Enfin, dans la plupart des cas. Aussi, gardez le sens des priorités. Un ennemi a fait tomber un joli objet inconnu en plein milieu du combat ? Il est sans doute préférable de finir de nettoyer la zone avant de le scanner. Vous pourrez profiter du calme après la tempête pour savourer votre butin – le tout est encore de survivre jusque-là. Dans Returnal, les balles viennent tellement de toutes les directions qu’il est indispensable de ne pas se focaliser sur une seule cible. Les menaces sont tellement nombreuses que votre attention est sans doute votre ressource la plus précieuse. Si vous dépensez tout ce que vous avez sur une seule cible ou contre une nuée de balles, vous n’aurez sans doute plus rien pour éradiquer les autres cibles. Il est très aisé de se laisser subjuguer par l’une de nos innombrables monstruosités à tentacules, mais il est nécessaire de conserver une vue d’ensemble de la situation afin de ne pas vous laisser submerger par les ennemis. Observez donc l’indicateur de menace pour déceler toute attaque dont la source n’est pas à l’écran, multipliez les coups d’œil (très rapides !) à la minicarte pour savoir combien d’ennemis sont encore présents et écoutez attentivement les signaux sonores des attaques. Faites confiance à vos sens, ils vous aideront à évoluer au sein des combats. Ayez connaissance des portes de sortie. Familiarisez-vous avec chaque zone et gardez à l’esprit votre environnement. Se retrouver dos au mur ou tomber par accident dans un trou en pleine rafale est le moyen idéal d’envoyer Selene à sa perte… une fois de plus. Et enfin, faites monter votre adrénaline ! C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire, car les dégâts réinitialisent systématiquement la jauge. Néanmoins, accumuler de l’adrénaline vous procurera de nombreux avantages au combat : votre droïde de soutien pourra tirer davantage de missiles guidés, vous aurez accès à une attaque de mêlée plus dangereuse ou vous pourrez détecter la trace énergétique des ennemis à travers les murs grâce à la Vision amplifiée. Ces bonus peuvent faire toute la différence en combat, en plus de rendre les affrontements encore plus stimulants quand vous parvenez à esquiver acrobatiquement tout ce qui vous arrive dessus !

Des armes pour tous : Les armes sont un des éléments essentiels pour survivre sur Atropos. Il y en a de nombreuses à essayer, de différents types, avec différents tirs alternatifs et traits d’armes. Elles permettent de s’adapter à différents styles de jeu, et un cycle peut se passer de façon très différente selon l’arme que vous choisissez

Un trailer de lancement pour Returnal

Returnal sera exclusivement disponible ce vendredi 30 avril sur PS5.