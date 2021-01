PS5 : plusieurs exclusivités sont confirmées pour les mois et années à venir

Sony peaufine le line-up de 2021 de la PS5 avec maîtrise et précision.

Une nouvelle bande-annonce dédiée à la PS5 et diffusée pendant l’événement Sony Digital Press Event pour l’édition 2021 du Consumer Electronics Show, le plus important salon consacré à l’innovation technologique en électronique grand public, mentionne des fenêtres de sortie non annoncées précédemment pour certains des prochains titres exclusifs à la console du constructeur japonais.

Les jeux à venir sur PS5

Hitman 3 – janvier 2021 (mode réalité virtuelle en exclusivité sur le PlayStation VR)

Returnal – 19 mars 2021

Kena : Bridge of Spirits – mars 2021

Solar Ash – juin 2021

Little Devil Inside – juillet 2021

Ghostwire : Tokyo – octobre 2021

Stray – octobre 2021

Ratchet & Clank : Rift Apart – 2021

Horizon Forbidden West – 2021

Project Athia – janvier 2022

Pragmata – 2023 (initialement prévu pour 2022)

Jim Ryan valide le succès de la PS5 dans le monde entier

Dans le cadre de la conférence Sony au CES 2021, le président de Sony Interactive Entertainment a annoncé que la PS5 a officiellement dépassé les chiffres de vente de toutes les précédentes générations de console : “Lorsque nous avons entrepris de lancer la PS5, notre vision était de transformer le divertissement par des expériences plus profondes et immersives et par une nouvelle technologie qui renforce les émotions des joueurs. Nous nous sommes appuyés sur 25 ans d’expérience en R&D et sur un profond respect pour notre communauté pour développer une véritable console de nouvelle génération. Notre communauté est en réseau comme jamais auparavant et est plus diversifiée que jamais. La diversité des origines, des âges, des sexes et des lieux contribue à la magie de la communauté PlayStation. Et nous célébrons et embrassons les différents points de vue et goûts qui composent notre communauté. Nous croyons à la narration d’histoires. Cela fait partie de notre ADN. Après des années de croissance organique et d’acquisitions sélectives, nous continuerons à proposer des jeux d’une qualité incroyable par l’intermédiaire de nos studios. Ils ont contribué à fournir la meilleure gamme de lancement de l’histoire de la PlayStation. Et quelle diversité de contenu, de Miles Morales à Sackboy et au prochain Horizon Forbidden West. Nos studios développent des contenus de qualité supérieure pour une grande variété de joueurs de PlayStation. Et nous avons les meilleurs partenariats dans le domaine, des grands titres à succès comme Call of Duty aux indépendants inventifs comme Bugsnax. Il y en a pour tous les goûts. Nous sommes également ravis de mettre en place certaines des meilleures IP de PlayStation pour les nouveaux médias comme le cinéma et la télévision. Vous verrez cette année le prochain film de Tom Holland, Uncharted, basé sur notre jeu d’aventure emblématique. Et The Last of Us, un voyage courageux et émotionnel, sera présent sur HBO. Ce n’est que le début de l’expansion de nos récits dans les nouveaux médias et auprès d’un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créative, et le divertissement n’a jamais été aussi important. La PS5 a été le lancement le plus réussi de SIE et le plus grand lancement de console de tous les temps. Nous sommes reconnaissants envers notre communauté et de faire partie d’une organisation qui valorise la créativité, la diversité, l’innovation et qui rassemble les gens.“