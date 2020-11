PS5 : plusieurs exclusivités first-party sont confirmées pour 2021

Une première année de folie pour Sony et la PS5.

Si le lancement de la PS5 sera accompagné de Spider-Man : Miles Morales (Insomniac Games), Astro’s Playroom (Japan Studio), Sackboy : A Big Adventure (Sumo Digital) et Demon’s Souls (Bluepoint Games) afin de conclure 2020 en beauté avec les toutes premières exclusivités next-gen du monolithe blanc, 2021 s’annonce tout aussi impressionnant pour les PlayStation Studios du constructeur japonais avec cinq titres first-party.

Destruction AllStars (Lucid Games) en février 2021

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) et Returnal (Housemarque) pour la première moitié de 2021, soit avant fin juin

Horizon : Forbidden West (Guerrilla Games) pour la deuxième moitié de 2021, soit entre juillet et décembre

Dans l’immédiat, la sortie du prochain God of War (Santa Monica Studio) sur PS5 n’est pas officiellement planifiée pour l’année prochaine.

De nouveaux mondes vous attendent sur PS5

Préparez-vous à repousser toutes les limites du jeu vidéo avec la nouvelle console de Sony dans cette publicité inédite : “L’exploration est dans notre ADN. Quelque chose au plus profond de chacun d’entre nous, nous pousse à découvrir l’inconnu. Affranchir toutes les frontières. Nous voulons voir ce qui n’a jamais été fait. Entendre ce qui n’a jamais été entendu. Ressentir ce qui n’a jamais été ressenti. Rien ne peut arrêter notre envie d’avancer. De découvrir et atteindre notre but. Nous sommes tous des explorateurs et de nouveaux mondes nous attendent.”