PS5 : Mark Cerny va détailler l’architecture de la console dès demain

Sony Interactive Entertainment est désormais prêt à dévoiler les caractéristiques techniques de la PS5.

Alors que Microsoft a encore surpris son monde hier en dévoilant des nouvelles informations sur la Xbox Series X, c’est désormais au tour du grand rival Sony de créer la surprise en annonçant un rendez-vous dédié à la PS5 pour ce mercredi 18 mars 2020 sur le PlayStation Blog : “Demain à 17h – Mark Cerny, le lead system architect de la PS5, présentera plus en détails l’architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l’avenir des jeux vidéo“. C’est par le biais d’une vidéo que Mark Cerny tentera de mettre en avant la puissance de la nouvelle console de Sony.

PS5 avec du RDNA 2 ?

Le constructeur japonais précise d’ailleurs que cette présentation était prévue pour la Game Developers Conference 2020 avant que l’événement soit reporté durant l’été à cause du coronavirus. La présence d’un GPU AMD RDNA 2 devrait être confirmé étant donné que le fabricant de semi-conducteurs Advanced Micro Devices avait récemment fait savoir que ses derniers processeurs équiperaient les consoles de nouvelle génération. Au sujet du Ray Tracing, Mark Cerny lèvera également le voile sur la technologie qu’il utilisera. Des rumeurs parlent de l’API Vulkan. Côté Microsoft, on sait d’ores et déjà qu’il y a un partenariat avec AMD : “La dernière API Microsoft DXR 1.1 a été co-architecturée et co-développée par AMD et Microsoft afin de tirer pleinement parti de l’architecture complète de ray-tracing.”