PS5 : l’offre ne devrait pas atteindre la demande avant au moins 2022

Sony prévient que la pénurie de PS5 se prolongera l'année prochaine.

Après la publication de ses derniers résultats financiers, Sony Group Corporation a déclaré aux analystes qu’il était difficile de répondre à la forte demande pour la PS5. La dernière console de salon est difficile à trouver en stock depuis sa sortie en novembre dernier, en partie à cause de la pénurie de composants tels que les semi-conducteurs, et la firme japonaise n’a pas donné d’estimation officielle sur un retour à la normale de la situation. “Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PS5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande“, a déclaré le directeur financier Hiroki Totoki lors d’une conversation téléphonique avec les actionnaires.

Published: Sony CFO told analysts PS5's supply will remain short of supply even if production boost due to great demand. Also says PS's market share and reputation would make it hard for demand for PS5 to fall off sharply anytime soon. https://t.co/Kgtgq7X8gu — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 10, 2021

Les problèmes de stock de PS5 vont bien perdurer…

Totoki-san a déclaré que Sony devrait accélérer la production dès que possible et s’assurer qu’il y ait beaucoup plus de consoles sur les étagères des magasins. La demande restera élevée quelle que soit la situation de la Covid-19 a assuré le directeur financier à un analyste qui s’interrogeait sur la capacité de la société nippone à tirer pleinement parti de la vague de divertissement à domicile déclenchée par les fermetures et les commandes d’urgence : “Nous avons vendu plus de 100 millions d’unités de la PlayStation 4 et, compte tenu de notre part de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande baisse facilement.“