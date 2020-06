PS5 : l’événement dédié aux premiers jeux de la console aura lieu cette semaine

La présentation numérique de Sony pour les jeux PS5 se trouve une nouvelle date de diffusion.

Prévu à l’origine pour le 4 juin dernier puis reporté à une date inconnue en raison des incidents aux États-Unis suite au décès de George Floyd lors d’une interpellation policière et de l’engouement pour le mouvement Black Lives Matter, l’événement PS5 – The Future of Gaming est désormais calé pour le 11 juin prochain à 22h, soit ce jeudi. Si celui-ci devrait durer pas moins de 2h30 avec potentiellement un reveal du design de la console, Sid Shuman, le directeur de la communication sur les contenus de PlayStation, dévoile quelques précisons : “Ce programme préenregistré sera diffusé en 1080p à 30 images par seconde. Ce format a facilité le processus de production de l’événement pendant une période obligeant une grande partie de notre équipe et de nombreux développeurs à travailler depuis chez eux. Comme vous vous en doutez, les jeux que vous verrez jeudi seront encore plus beaux lorsque vous y jouerez sur PS5 avec un téléviseur 4K. Si possible, nous vous recommandons également de porter des écouteurs ou un casque audio. Le programme comporte des effets sonores très sympa, que vous aurez plus de mal à apprécier sur le haut-parleur de votre téléphone ou de votre ordinateur portable. Quoi qu’il en soit, place au show !”

PS5 – The Future of Gaming, Sony fait de la pub pour son événement

Depuis maintenant plusieurs heures, YouTube, Twitch ou encore des chaines américaines mettent en avant l’événement PS5 – The Future of Gaming de Sony. Le constructeur japonais a bien l’intention de marquer les esprits et de faire trembler son rival Microsoft. Ce dernier s’est totalement planté lors de son récent Inside Xbox et prépare d’ores et déjà une présentation de ses exclusivités en juillet prochain. D’ici là, Sony pourrait encore répliquer pour mettre la pression à l’éditeur américain.