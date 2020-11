PS5 : les ventes se feront uniquement en ligne

Si un réassort des stocks de la nouvelle console de Sony est toujours aussi incertain, le constructeur japonais a pris des mesures concrètes au niveau mondial (USA, Asie, Europe) concernant la sortie de la console pour éviter tout problème : “Les ventes de PS5 seront effectuées via les boutiques en ligne de nos partenaires pour assurer la sécurité de nos joueurs, revendeurs et employés pendant le COVID-19. Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin, le 12 et 19 novembre prochain, nous vous prions donc de ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l’espoir d’acheter une PS5. Soyez prudents, restez chez vous et commandez en ligne. Les joueurs qui souhaitent récupérer leur précommande dans leur magasin ne devraient pas rencontrer de difficulté au moment convenu, dans le respect des protocoles de sécurité. Renseignez-vous auprès de votre magasin habituel pour plus d’informations.”

Update: All PS5 console sales on launch day, November 12 or November 19 depending on your region, will be online-only. No units will be available in-store for purchase.

— PlayStation (@PlayStation) November 5, 2020