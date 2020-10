PS5 : les principales applications de divertissement en streaming seront disponibles dès le lancement

En plus de l'expérience PlayStation qui sera unique, Sony va proposer une nouvelle expérience multimédia avec la PS5.

Phil Rosenberg, responsable du développement et des relations avec les partenaires mondiaux chez Sony Interactive Entertainment, explique pourquoi la PS5 sera une console bien équipée au niveau de son système multimédia : “La console proposera un espace exclusivement dédié aux contenus multimédias. Cet espace se trouve à droite de l’écran d’accueil des jeux, ce qui vous permet de basculer rapidement entre les jeux et les contenus multimédias. Inutile de télécharger les applications de divertissement sur le PS Store, celles-ci sont déjà intégrées à l’espace Média. Grâce aux espaces dédiés aux jeux et contenus multimédias de l’expérience utilisateur de la PS5, vous pourrez basculer entre vos jeux et contenus multimédias, à tout moment et en un tournemain. La PS5 propose également un nouveau Centre de contrôle, vous permettant de contrôler votre musique plus facilement que jamais, qu’il s’agisse de basculer rapidement d’une chaîne à l’autre, de passer une chanson ou de mettre en pause votre musique. À son lancement, la PS5 s’accompagnera d’une nouvelle télécommande multimédia, simplifiant la navigation sur la console ainsi que le contrôle de l’expérience sur les services de divertissement. Les utilisateurs peuvent allumer la console PS5 et parcourir rapidement les contenus multimédias, grâce à des commandes intégrées de lecture/mise en pause, d’avance rapide et de retour rapide. Cette télécommande permet également de régler le volume et les paramètres d’alimentation sur les téléviseurs compatibles, et propose des touches dédiées à des applications de divertissement.”

#PS5 will have a suite of entertainment apps available at launch, including YouTube, Netflix, Apple TV, Disney+, and more: https://t.co/amZFtPHQ2P pic.twitter.com/Ba5scf97XF — PlayStation (@PlayStation) October 23, 2020

Les applications VOD disponibles au lancement de la PS5

YouTube : Ce service étant intégré à la PS5, vous pouvez diffuser et partager vos séquences de jeu les plus mémorables directement sur votre chaîne YouTube, ou regarder du contenu nouveau et tendance partagé par les utilisateurs du monde entier

Apple TV : Profitez du service Apple TV+, des chaînes de l’Apple TV, de films nouveaux et populaires et de recommandations personnalisées sur l’application Apple TV. Les utilisateurs pourront ainsi regarder des contenus originaux Apple comme Mythic Quest Raven’s Banquet, Ted Lasso et The Morning Show avec Apple TV+, s’abonner à des chaînes Premium, acheter ou louer des films et des programmes télévisés, ou encore accéder à leurs précédents achats effectués auprès d’Apple. L’application Apple TV sera également disponible sur PS4

Disney+ : La plateforme dédiée aux films, programmes, courts métrages et autres contenus originaux de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Des séries originales comme The Mandalorian aux incontournables tels que Les Simpson, plongez dans vos univers préférés directement sur votre console PS5

Netflix : Profitez de séries à ne pas manquer, comme Stranger Things, The Haunting of Bly Manor, et bien plus. La bibliothèque Netflix comptant des milliers d’épisodes de séries télévisées et de films, vous aurez l’embarras du choix

Crunchyroll : Profitez de la plus grande collection d’anime au monde. Regardez plus de 600 séries, des précédentes saisons aux nouveaux épisodes tout juste arrivés du Japon, sans oublier les Crunchyroll Originals. Regardez des anime comme One Piece, Dr. STONE, Black Clover, JoJo’s Bizarre Adventure, Food Wars!, The God of High School, Tower of God, Re:ZERO – Starting Life in Another World et des centaines d’autres ! Que vous soyez nouveau dans le monde des anime ou que vous soyez fan depuis des décennies, Crunchyroll a quelque chose que vous allez adorer.

Spotify : Écoutez de la musique tout en jouant. Tout comme sur PS4, les utilisateurs peuvent écouter leurs chansons préférées pour rythmer leurs parties, grâce au catalogue de Spotify. Que ce soit pour affronter un boss coriace ou errer dans un monde ouvert, un choix de 60 millions de titres s’offre à vous

Twitch : Grâce à l’expérience Twitch complètement intégrée à la PS5, vous pouvez désormais regarder des séquences de vos jeux préférés, ou diffuser vos propres parties en direct, et commenter leurs temps forts en compagnie des joueurs issus de communautés variées et actives

Amazon Prime, MyCanal, Hulu, OCS, Peacock et d’autres applications de streaming seront disponibles plus tard sur la nouvelle console de Sony.