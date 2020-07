PS5 : les précommandes ne seront pas ouvertes dès leur annonce

Si l'ouverture des précommandes de la PS5 n'est pas pour tout de suite, les fans de la marque PlayStation seront prévenus en avance.

Suite à une rumeur venant de nulle part, de nombreux joueurs s’attendaient à ce que Sony dévoile le prix et la date de sortie de la PS5 le 13 juillet dernier avec en prime une ouverture des précommandes. Le soufflé est vite retombé quand ces derniers ont vu que l’éditeur japonais n’avait encore rien à dire sur le sujet. Durant une interview avec Geoff Keighley, le vice-président senior et responsable du marketing mondial chez Sony, à savoir Eric Lempel, a déclaré qu’il avait entendu quelques histoires concernant des consommateurs qui se sont précipités dans les magasins pour faire la queue et tenter de faire des précommandes. Face à cela, il a décidé de préciser : “Je pense qu’il est prudent de dire que nous vous ferons savoir quand les précommandes seront ouvertes. Cela n’arrivera pas avec un préavis d’une minute. Nous allons à un moment donné vous faire savoir quand vous pourrez précommander une PlayStation 5, alors ne vous sentez pas obligés d’aller courir et faire la queue n’importe où jusqu’à ce que vous receviez une annonce officielle sur la façon dont cela fonctionnera.”

When will #ps5 pre-orders start? PlayStation worldwide marketing head Eric Lempel says they will give gamers plenty of advance notice. #SummerGameFest pic.twitter.com/ga08j8IvWD — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2020

Malgré l’arrivée de la PS5, Sony ne va pas abandonner la PS4

Eric Lempel assure que Sony ne prévoit pas d’abandonner la PS4 dès la sortie de la PS5 : “La PS4 est une partie importante de tout ce que nous faisons et continuera à être une grande partie de tout ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses à venir sur PS4. Je pense que nous avons récemment vu certains des meilleurs titres de cette génération, y compris ces dernières semaines, mais cela continuera. Et encore une fois, la PS5 est le produit de la prochaine génération, mais il y a beaucoup à venir pour les gens sur PlayStation 4, il y a encore une tonne de durée de vie pour ce produit.“