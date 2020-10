PS5 : les précommandes aux USA écrasent celles de la PS4

Sony annonce qu'il y a eu davantage de précommandes de PS5 en 12h que de PS4 en 12 semaines en 2013 au pays de l'oncle Sam.

Au début du mois, Jim Ryan avait déclaré qu’il s’attendait à ce que la PS5 se vende à plus de 7 millions d’unités d’ici avril 2021. Vu l’attente des joueurs et le succès des précommandes, le président de Sony Interactive Entertainment peut d’ores et déjà se permettre de bomber le torse, notamment sur un territoire où Microsoft a du mal à s’imposer depuis la Xbox One : “La demande exprimée par le nombre de précommandes a été très, très considérable. Il se peut que tous ceux qui souhaitent avoir une PS5 le jour de sa sortie ne puissent pas en avoir une. Nous travaillons aussi dur que possible pour assurer l’approvisionnement pour la saison des achats de fin d’année“. Pour mémoire, le lancement de la next-gen intervient au beau milieu de la pandémie de coronavirus qui a augmenté les revenus des sociétés de l’industrie vidéoludique, mais a également perturbé les réseaux de vente, le développement des jeux et les chaînes d’approvisionnement de fabrication dans le monde entier.

Futures acquisitions et fusions de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan fait un nouveau point

Avec le rachat surprise de ZeniMax Media par Microsoft, les analystes sont nombreux à se demander si Sony va vouloir répliquer d’ici les prochains mois. Si Jim Ryan ne donne aucune piste, il laisse sous-entendre une fois de plus qu’il faut s’attendre à voir les PlayStation Studios (SIE Worldwide Studios) s’agrandir pour proposer toujours plus de nouvelles licences et attirer de nouveaux joueurs : “Nous allons continuer à développer notre capacité de studio de manière organique, ce qui nous permettra de nous renforcer par des fusions et des acquisitions sélectives qui pourraient être possibles. Nous regardons définitivement vers le haut et pensons que nous pouvons faire mieux que nous ne le pensions.“