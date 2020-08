PS5 : les périphériques et accessoires PS4 seront compatibles avec la nouvelle console de Sony

Sony fait le point sur la compatibilité des périphériques et accessoires PS4 existants avec la PS5.

Si la consigne principale est de se renseigner auprès des revendeurs et autres fabricants, Isabelle Tomatis, responsable au pôle Peripherals Marketing and Licensing chez Sony Interactive Entertainment, annonce quand même que les périphériques sous licence officielle comme les volants, les sticks arcade ou les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge, que les accessoires Platinum Wireless Headset et Gold Wireless Headset ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise casque fonctionneront sur PS5 (l’application compagnon du casque-micro n’est pas compatible avec la PS5), que la DualShock 4 et les manettes tierces sous licence officielle fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge et enfin que les manettes de détection de mouvements PS Move ainsi que la manette de visée PlayStation VR fonctionneront avec les jeux PS VR pris en charge sur PS5.

La DualShock 4 ne sera pas compatible avec les jeux PS5

Si la manette PS4 sera bien compatible avec la PS5, Sony précise qu’elle ne fonctionnera pas avec les jeux de la nouvelle console : “Ces derniers doivent exploiter au mieux les nouvelles capacités et fonctionnalités dont nous dotons cette plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense“. A noter que la PlayStation Camera de la PS4 sera compatible avec la PS5 : “Elle fonctionnera avec la nouvelle PlayStation pour jouer aux jeux PS VR pris en charge. Il vous faudra cependant un adaptateur pour PlayStation Camera qui sera fourni gratuitement à tous les utilisateurs de PS VR. Plus de détails sur la procédure pour obtenir l’adaptateur à une date ultérieure.“